Claudio Suárez desea que Chivas nunca rompa su tradición de jugar exclusivamente con mexicanos

Las Chivas utilizan únicamente jugadores mexicanos, con el propósito de fomentar el talento y la identidad nacional.

Sin embargo, en los más recientes años, su propia filosofía no les ha permitido ser competitivos en una Liga que está plagada de extranjeros.

A pesar de la falta de protagonismo, Claudio Suárez considera que el equipo rojiblanco no debe buscar una salida fácil.

“Siento que es una tradición que se rompería completamente y Chivas perdería muchos aficionados. A mí, no me gustaría que rompieran eso. Así es la política de Chivas y por eso es un equipo muy querido”, dijo.

Con la experiencia de haber portado la camiseta del Rebaño en 143 ocasiones, el exdefensa central aceptó que sí es una desventaja no jugar con extranjeros, pero que no es imposible levantar el título.

“Cuando nos tocó estar ahí, nos decíamos que sí podíamos los mexicanos y la prueba está en que logramos salir campeones. [Jugar en Chivas] es como representar a la Selección Mexicana”, reconoció.

Como referente de esta institución, Claudio dejó claro que espera que a los directivos de la institución nunca se les ocurra cambiar de ideología: “Ojalá nunca los convenzan de que se permita jugar con extranjeros en Chivas”.