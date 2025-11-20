Liga MX: Inteligencia Artificial predice a los ganadores de esta noche en el Play-In del torneo Apertura 2025

Este jueves se disputarán los primeros dos partidos del Play-In en el torneo Apertura 2025 de la Liga MX. Pachuca recibirá a Pumas en el estadio Hidalgo, mientras que Tijuana hará lo propio con Juárez en el estadio Caliente. Consultamos una Inteligencia Artificial (IA) para anticipar el resultado de ambos enfrentamientos y estos fueron sus pronósticos:

Primero, es importante destacar que el Play-In se disputa entre el séptimo, octavo, noveno y décimo lugar de la tabla en la fase regular. Xolos al finalizar en el lugar siete, recibe al ocho, que fue Juárez. El vencedor de este encuentro se queda con el penúltimo boleto a los cuartos de final en la Liguilla.

El perdedor deberá esperar el resultado del choque entre el noveno y décimo puesto: Pachuca y Pumas. En este tercer duelo del Play-In se definirá al octavo invitado a los cuartos de final, que enfrentaría al líder del campeonato: Toluca. Por su parte, el vencedor del primer juego chocaría con Tigres en la liguilla.

Según la IA consultada, Pachuca será el ganador del primer duelo del Play-In ante Pumas. Más allá de la ventaja que la localía impera en el encuentro, la IA destaca que “Pachuca tiene ligeramente más recursos para encarar un choque de todo o nada”. Pumas no gana en el estadio Hidalgo desde los cuartos de final del torneo Guard1anes 2020.

Pachuca y Pumas han empatado en cuatro de los últimos cinco enfrentamientos en la Bella Airosa. El último duelo entre ambos clubes en la casa de los Tuzos tuvo como vencedor al cuadro hidalguense apenas el torneo anterior.

En la otra llave, la IA anticipa que Tijuana será el que se quede con el penúltimo boleto a los cuartos de final del Apertura 2025. La IA destaca que Juárez llega sin presión al duelo, además menciona: “se proyecta que Juárez pudiera ganar como visitante, pero yo considero que es más probable que Tijuana imponga condiciones en casa”.

Los Xolos no ganan en el estadio Caliente ante los Bravos desde el torneo Apertura 2023 de la Liga Mx. En sus últimas dos visitas, Juárez suma una victoria y un empate en la “perrera más grande del mundo”.