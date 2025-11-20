Liga MX: Horarios y canales para ver EN VIVO los juegos del Play-In; HOY, jueves 20 de noviembre

El camino al título del Apertura 2025 comienza hoy para cuatro equipos que, dadas las circunstancias, deberán afrontar el Play-In para entrar dentro de los ocho clubes que disputarán los cuartos de final en la Liguilla del futbol mexicano.

Tijuana, Juárez, Pachuca y Pumas serán protagonistas esta noche de la primera ronda del repechaje en la Liga MX. El haber terminado — en ese orden — en la séptima, octava, novena y décima posición de la tabla los obliga a enfrentarse en este formato que, desde su implementación en el 2023, ha visto clasificarse siempre al séptimo y octavo club, haciendo prácticamente innecesario el formato del Play-In.

El futbol a nivel club sufrió una pausa de actividades en la reciente Fecha FIFA que para algunos equipos pudo servir de recuperación tras concluir el calendario regular del Apertura 2025, no así para los clubes que aportaron elementos a selecciones nacionales y recién se incorporan a las filas tras haber visto acción con sus respectivos países.

El ganador del partido entre Tijuana y Juárez clasificará de forma automática a los cuartos de final, mientras que el equipo perdedor enfrentará el domingo 23 al vencedor del duelo entre Pachuca y Pumas, como lo dicta el formato del Play-In.

¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO los partidos del Play-In de la Liga MX este jueves 20 de noviembre?

Los dos encuentros del Play-In, dado que los clubes locales son Tijuana y Pachuca serán transmitidos de manera exclusiva a través de FOX y Caliente.TV.

Pachuca vs Pumas

Fecha: Jueves 20 de noviembre

Hora: 19:00 horas (centro de México)

Transmisión: FOX y Caliente.TV

Tijuana vs Juárez

Fecha: Jueves 20 de noviembre

Hora: 21:00 horas (centro de México)

Transmisión: FOX y Caliente.TV