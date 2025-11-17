Liga MX: Luis Enrique Santander y el 'Gato' Ortiz serán los árbitros de la primera ronda del Play-In

Este jueves 20 de noviembre se disputará la primera ronda del Play-In en el torneo Apertura 2025 de la Liga MX con los duelos Pachuca-Pumas y Tijuana-Juárez. La comisión de árbitros dio a conocer a las planillas que impartirán justicia en este par de enfrentamientos, encabezadas por dos silbantes con gafete FIFA.

Luis Enrique Santander será el juez principal en el partido entre los Tuzos y los del Pedregal, a celebrarse en el estadio Hidalgo el jueves a las 19:00 horas (centro de México). El oriundo de Irapuato, Guanajuato estará acompañado por Michel Espinoza y Erik Durón como abanderados, mientras que Vicente Reynoso será el cuarto árbitro. En el Video Assistant Referee (VAR) estarán Guillermo Pacheco y Michel Caballero.

Para el choque fronterizo entre Xolos y Bravos será Marco Antonio ‘El Gato’ Ortiz el silbante principal. El duelo comenzará a las 21:00 horas (centro de México) y contará con Christian Espinoza y Michel Alejandro Morales como abanderados, Maximiliano Quintero como cuarto arbitro, y Erick Yair Miranda junto a Jorge Camacho estarán operando el VAR.

Santander apenas pitó siete encuentros en el torneo Apertura 2025 y sacó un total de 31 tarjetas (29 amarillas y dos rojas). Por su parte, Ortiz vio acción en 10 encuentros, todos como juez principal, y repartió 52 tarjetas (48 amarillas y cuatro rojas).