Benjamín Mora, el candidato número uno para tomar al Club Puebla

Luego de un terrible Apertura 2025 de la Liga MX, en el que terminó como último lugar de la clasificación, el Club Puebla ha comenzado la planeación para el siguiente semestre del fútbol mexicano.

El equipo camotero, que hace unos días anunció la salida de Hernán Cristante, estaría muy cerca de anunciar a su nuevo estratega con miras al Clausura 2026, con el que esperan salir del fondo y tener campañas más regulares.

Se trata de Benjamín Mora, extécnico de Querétaro, quien estuvo cerca de clasificar a la Liguilla con los Gallos y quien es la principal opción del equipo camotero gracias a su capacidad en proyectos complicados.

Mora y la directiva han entrado en comunicación, estando actualmente en la etapa de definición de temas económicos, además de hablar del proyecto y los jugadores con los que podría contar.

Se espera que sea esta semana cuando ambos hagan oficial el acuerdo para ponerse a trabajar en el regreso del equipo, que de entrada no contará con Ricardo Marín, delantero que fue de los más regulares y que regresa a Chivas tras su préstamo.

En caso de que las negociaciones entre ambas partes se compliquen, Puebla también mantiene comunicación con Gerardo Espinosa, quien es del gusto de la directiva e incluso tuvo una breve etapa con el equipo sin poder debutar por un problema con el reglamento de competencia.