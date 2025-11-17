Exestrella del Toluca hace la ‘Cuauhtemiña’ y se lleva las palmas en juego amistoso

Cada vez es más común ver, a lo largo del país, partidos amistosos de exjugadores de la Liga MX, quienes se reúnen defendiendo los colores que representaron en su carrera, causando la alegría de los aficionados.

Uno de los más recientes ocurrió en Toluca, Estado de México, ciudad que, dada la gran historia de los Diablos Rojos, aprovechó para realizar un compromiso entre dos representativos con exfutbolistas escarlatas.

El juego, que vio a grandes exfiguras reencontrarse, fue escenario de una jugada que de inmediato inundó las redes sociales, al ver a un famoso exdelantero brillar y realizar un homenaje a Cuauhtémoc Blanco.

Todo ocurrió en una ofensiva en la que, ante la presión defensiva, Gerónimo Aminone realizó la ‘Cuauhtemiña’, una jugada creada por el mítico número diez del América, misma que le salió de gran manera para recibir la felicitación de sus compañeros.

EL ORIGEN DE LA JUGADA EN UNA COPA DEL MUNDO

La Cuauhtemiña es una jugada icónica del fútbol mexicano, creada por Cuauhtémoc Blanco durante la Copa Mundial de la FIFA Francia 1998. El movimiento consiste en sujetar el balón entre ambos pies y dar un salto para avanzar, evitando así la presión de los defensores. Esta técnica, además de ser llamativa, se convirtió en un símbolo del ingenio y la personalidad del jugador.

El origen de la jugada se dio en un contexto de alta tensión, cuando la selección mexicana enfrentaba a Corea del Sur en la fase de grupos. Blanco, conocido por su creatividad, ideó esta maniobra para salir de la marca sin cometer falta y mantener la posesión.