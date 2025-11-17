Comentarista de Televisa revela en plena transmisión que venció por segunda vez el cáncer

Hace unas horas se jugaron las semifinales de la Liga MX Femenil, un par de encuentros que definieron a los finalistas del certamen: Tigres y América, en compromisos llenos de pasión y goles.

Uno de los duelos más llamativos fue el Clásico Nacional entre América y Chivas, que terminó con triunfo para las azulcremas (2-0), equipo que, ante su afición, buscará retomar el camino y levantar el título.

El resultado de las Águilas fue visto por millones de personas mediante televisión abierta, plataforma que permitió conocer que una de las voces con mayor trayectoria de Televisa venció el cáncer por segunda vez.

Se trata de Geo González, periodista de TUDN, quien ha dado voz a múltiples juegos del balompié femenil, además de otros deportes en ediciones de los Juegos Olímpicos. En plena transmisión compartió que había superado la enfermedad, agradeciendo el apoyo de su círculo más cercano.

Las palabras de González fueron celebradas por su equipo de transmisión, que mostró respaldo por la fuerza para salir adelante de la enfermedad, misma que no detalló, pudiendo disfrutar del juego entre dos de los equipos más importantes del país.

Los mensajes de felicidad también inundaron las redes sociales, en las que seguidores y compañeros de otras empresas reaccionaron mandando los mejores deseos.