David Faitelson hace la rivalidad con TV Azteca a un lado y asegura que Martinoli es "la mejor voz del futbol"

Este fin de semana, en la antesala del partido amistoso entre la Selección Mexicana y su símil de Uruguay en el estadio TSM Corona de Torreón, se viralizó en redes sociales una fotografía de David Faitelson junto a otras figuras del periodismo deportivo como Christian Martinoli, Andrés Vaca y Enrique Bermúdez en un aeropuerto.

Desde luego, la foto llamó la atención por la eterna rivalidad que ha existido entre TV Azteca y Televisa; sin embargo, todos se mostraron sonrientes y compartiendo risas.

Este domingo, Faitelson incluso publicó una reflexión sobre el encuentro con sus compañeros de profesión y se rindió ante el narrador estelar de "la competencia".

Lee también Mundial de 2026: Éstas son las selecciones que ya están clasificadas a la Copa del Mundo

"Pasado, presente, futuro… Me hubiese gustado hacer un programa con los 3…", escribió Faitelson antes de halagar a cada uno de los involucrados en la foto.

Al 'Perro' Bermúdez lo etiquetó como "uno de los mejores de la historia", y a Christian Martinoli lo llamó "inigualable" y "la mejor voz del futbol del presente".

Finalmente, señaló a Vaca como "un chico que desborda talento, ritmo y personalidad…" y a si mismo como "el afortunado" por haber trabajado con los tres.

Lee también David Faitelson revienta a jugadores de la Selección Mexicana por quejarse de sufrir abucheos: “Ridículos y mediocres”