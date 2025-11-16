David Faitelson revienta a jugadores de la Selección Mexicana por quejarse de sufrir abucheos: “Ridículos y mediocres”

La Selección Mexicana sigue sin convencer con su funcionamiento que no le permite obtener una victoria desde hace cinco partidos.

El Tricolor de Javier Aguirre no gana un juego desde que derrotó a Estados Unidos en la final de la Copa Oro de la Concacaf en julio de este año.

En estos cuatro meses que han transcurrido, México ha disputado cinco compromisos amistosos y no ha podido triunfar en ninguno.

Acumula cuatro empates (Japón, Corea del Sur, Ecuador y Uruguay) y una derrota (Colombia), por lo que los aficionados no están nada contentos.

Sobre todo, porque la Selección Mexicana, en esos cinco duelos, apenas ha podido anotar en tres ocasiones y ha recibido siete goles.

Los seguidores mexicanos desean que el Tricolor mejore porque la Copa del Mundo de 2026 está cada vez más cerca de comenzar.

Al no obtener los resultados ni el funcionamiento esperado, no dudaron en manifestarse en el insípido empate con Uruguay sobre la cancha del Nuevo Estadio Corona de Torreón.

Las personas que asistieron al duelo amistoso ante los Charrúas no dudaron en mostrar su descontento con abucheos y chiflidos contra los jugadores de la Selección Mexicana.

Sin embargo, los propios futbolistas no quedaron contentos y salieron a reclamar que la afición les recriminara la falta de resultados positivos.

Tras las críticas, contras sus propios seguidores, de Raúl Jiménez, Erick Sánchez y Edson Álvarez, David Faitelson salió en defensa de las personas y explotó contra las dirigidos por Javier Aguirre.

“Lo único que demuestran estos futbolistas mexicanos al quejarse de los abucheos de la tribuna es su falta de personalidad… Los abucheos deben hacerlos más fuertes, más conscientes, más empáticos. Parece que, en lugar de ello, se hacen más pequeñitos…”, sentenció.

El periodista deportivo de Televisa reventó a los jugadores de México por no aceptar que sus seguidores tengan la libertada de expresarse en el estadio cuando los resultados no son positivos.

“Los futbolistas quejándose de los abucheos… Ay, pobrecitos, que no los desaprueben, por favor… ¡Ridículos y con poca vergüenza! El aficionado gasta en el boleto, enciende la TV consume, compra la camiseta y genera los grandes sueldos de muchos de esos mediocres futbolistas…”, estalló David Faitelson en sus redes sociales.