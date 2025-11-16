Edson Álvarez lanza irónico comentario tras abucheos de la afición en el México vs Uruguay

México enfrentó a Uruguay el sábado en la noche en el Estadio TSM en Torreón, donde la afición se dio cita para apoyar a su nación y con la esperanza de ver buen futbol, pero tras un 0-0 los abucheos contra los jugadores se hicieron presentes y eso molestó a Edson Álvarez.

Minutos antes del arranque del juego, los seguidores locales hicieron ver su inconformidad al conocer que Carlos Acevedo, portero de Santos, no estaba como el guardameta titular, ya que su lugar fue para el Tala Rangel, quien era abucheado en cada participación.

El empate sin goles y el flojo juego de México frente los charrúas, ocasionó una reacción negativa por parte de la afición que se lanzó en contra de Javier Aguirre, pidieron que se fuera del banquillo tricolor.

Javier Aguirre en conferencia de prensa, tras el partido amistoso entre México y Uruguay - Fotos: Imago7

De igual manera, abuchearon a los futbolistas una vez que el juego llegó a su fin. Raúl Jiménez fue el primero en expresar su rechazo a este tipo de acciones, por lo que fue duramente criticado en redes.

Tras las declaraciones de Jiménez, Edson Álvarez también protagonizó un polémico momento al final del encuentro frente a los sudamericanos.

¿Qué dijo Edson Álvarez tras los abucheos de la afición?

El capitán de la Selección Mexicana no se quedó atrás y de forma irónica mostró su malestar con lo sucedido en la casa de los Santos Laguna.

"Qué lindo es estar en casa, eh. Qué lindo es estar en casa", dijo el futbolista del Fenerbahce mientras se adentraba a los vestidores del inmueble santista.

Estas palabras del líder mexicano también ocasionó comentarios en su contra, aunque igual recibió el apoyo de algunos internautas.