Álvaro Fidalgo sorprende al cantar el Himno Nacional en amistoso del América

La Fecha FIFA de noviembre ha permitido a varios equipos de la Liga MX jugar partidos amistosos con miras a la Liguilla.

Uno de esos conjuntos fue el Club América, que aprovechó la pausa para enfrentar a LA Galaxy.

Fue un juego lleno de emociones que, tras noventa minutos, terminó 2-2. El compromiso permitió a los aficionados azulcremas acercarse a la afición de Estados Unidos y se convirtió en escenario de una imagen que se volvió viral.

Todo ocurrió en la previa del encuentro, cuando todas las cámaras se enfocaron en Álvaro Fidalgo, estrella de las Águilas del América, quien en el momento del Himno Nacional Mexicano no dudó en cantar la pieza musical.

La imagen de Fidalgo en la ceremonia protocolaria llegó de inmediato a las redes sociales, plataformas en las que los aficionados recordaron la posibilidad de verlo jugar con la Selección Mexicana en 2026.

Fidalgo, quien jugó en las categorías inferiores del Real Madrid, es una de las opciones para sumarse al proyecto de Javier Aguirre con miras a la Copa del Mundo de 2026, una idea que no fue rechazada por el estratega, quien aseguró que, al tener todos los documentos en orden, es una opción para integrarse al grupo.

Desde su llegada al América, Álvaro Fidalgo se ha consolidado como uno de los mediocampistas más influyentes de la Liga MX. En la temporada 2024-2025 disputó 42 partidos, sumando 8 goles y 9 asistencias, con una participación directa en 17 anotaciones y un promedio de 0.46 contribuciones por cada 90 minutos.