Andrés Vaca explota contra la afición mexicana por abuchear a la Selección Mexicana: "Son ridículos"

La Selección Mexicana jugó hace unas horas en Torreón, ciudad que fue testigo del enfrentamiento ante Uruguay, mismo que, tras noventa minutos, terminó con empate 0-0.

El resultado, que aumentó la racha de resultados negativos del equipo de Javier Aguirre, fue rechazado por la afición local, que durante varias etapas del juego mostró su descontento con abucheos.

La actitud de los seguidores no fue bien vista por los jugadores, quienes mostraron su tristeza por lo ocurrido, una idea que fue secundada por Andrés Vaca, narrador de Televisa, quien en un programa posterior al juego catalogó de ridículo lo ocurrido en el TSM.

Vaca, quien es la voz principal en los juegos del Tricolor, habló en específico del rechazo hacia Raúl “Tala” Rangel, quien no fue bien recibido por los fanáticos, que esperaban ver en el campo a Carlos Acevedo.

“A mí me parece ridículo, evidentemente la afición es fanática de Acevedo, la mayoría son laguneros, pero me parece ridículo que abucheen a ‘Tala’ Rangel, que además no estaba teniendo un mal partido, no se equivocó, todo lo contrario, para mí fue uno de los mejores de la noche”, mencionó.

Vaca, además, destacó la actuación de Rangel, elemento fundamental para no caer en casa.“No se equivocó en las salidas ni con los…”pies ni con las manos, además atajó una de gol. Me pareció ridículo”.