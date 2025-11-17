Álvaro Fidalgo reacciona al talento de Gilberto Mora en pleno juego con el América

Gilberto Mora es, sin duda alguna, una de las jóvenes estrellas mexicanas con miras a la Copa del Mundo de 2026, quien gracias a su talento se ha ganado el cariño y respeto de la afición mexicana.

El jugador de Xolos de Tijuana, quien ha brillado en la Liga MX, se ha ganado un lugar en las convocatorias de Javier Aguirre, sumando recientemente algunos minutos en el juego amistoso ante Uruguay en Torreón.

Lee también Comentarista de Televisa revela en plena transmisión que venció por segunda vez el cáncer

En el partido, que terminó con empate (0-0), Mora fue de los más destacados del Tricolor, quedándose muy cerca de abrir el marcador con una acción que incluso generó la sorpresa de Álvaro Fidalgo.

El jugador del América, quien suena para sumarse al proyecto de México con miras al Mundial en el comienzo de 2026, año en el que termina su proceso de naturalización, no se perdió el juego del Tricolor.

Lee también Copa del Mundo de 2026: las selecciones confirmadas para jugar el repechaje intercontinental en México

Fidalgo, quien jugó en las categorías inferiores del Real Madrid, fue captado en el túnel viendo a sus posibles compañeros, segundos antes de saltar al campo para afrontar un partido amistoso ante LA Galaxy en Estados Unidos.