La recomendación FIFA que impediría que Keylor Navas juegue el Play-In con Pumas

Los Pumas están en medio de una complicada situación de cara al Play-In del torneo Apertura 2025 de la Liga MX en donde enfrentarán a Pachuca. El conjunto universitario podría no contar con su capitán Keylor Navas para el crucial duelo en la Bella Airosa.

el jueves 20 de noviembre a las 19:00 horas, en el 🏟️ Estadio Hidalgo.



¡Con determinación iremos en busca de la clasificación a la siguiente ronda! 👊#UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/w5puKPKK2q — PUMAS (@PumasMX) November 12, 2025

Navas se encuentra con la selección de Costa Rica, que de momento está fuera de la Copa Mundial 2026 ya que se encuentran en el tercer lugar del Grupo C de las Eliminatorias de Concacaf por debajo de Honduras y Haití, ambos con ocho puntos. La escuadra tica cuenta solo con seis puntos, producto de una victoria y tres empates. El martes enfrenan, en casa, un vital duelo en casa ante el equipo hondureño.

Una restricción de la FIFA impediría que el guardameta de 38 años pudiera disputar ambos partidos, de los cuales el de la selección costarricense es prioridad. La recomendación del máximo órgano rector del futbol a nivel mundial señala que “ningún futbolista debería disputar dos encuentros con menos de 48 horas de separación”, situación en la que se encuentra el portero de Universidad Nacional.

El duelo entre Costa Rica y Honduras terminará pasadas las 21 horas del martes 18; mientras que el compromiso de los Pumas en Pachuca dará inicio el jueves 20 a las 19 horas, en este lapso hay apenas 46 horas de diferencia. De acuerdo con la normativa médico-deportiva de la FIFA, Pumas no debería entonces alinear a Keylor Navas en el Play-In ante Pachuca.

¿Qué opciones tiene Pumas en la portería?

En caso de no poder contar con Keylor Navas para el Play-In ante Pachuca, Pumas tiene un par de opciones en el arco: Pablo Lara y el infame Rodrigo Parra, quien fue el titular en los dos primeros encuentros del torneo y cometió los errores que apresuraron la llegada del tico al arco auriazul.