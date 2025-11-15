Iván Zamorano confesó que dudó en llegar al América y cómo se enamoró del club: "Es impresionante lo grande que es"

Uno de los futbolistas más queridos por la afición del América, a pesar de su corta estadía en el club, es el chileno Iván Zamorano, quien jugó entre 2001 y 2002 y fue campeón con las Águilas; sin embargo, en una reciente entrevista el delantero reconoció que entonces dudó de venir a México, aunque terminó enamorándose del conjunto de Coapa.

En una plática con el famoso conductor español Josep Pedrerol, el exfutbolista del Real Madrid y del Inter de Milán se rindió ante el América y declaró su amor por el club.

“Es impresionante de verdad lo grande que es, la grandeza que tiene el América. Aquí (en España) no se sabe, no se dimensiona. Nos llegaba porque yo tenía amigos ahí que me decían ‘No, ven este club lo grande que es’”, declaró Bam Bam.

“Es increíble. La gira que hicimos con el América cuando yo llegué fue en Estados Unidos. Jugamos tres partidos amistosos en estadios que, como tú sabes, allá son de 80 o 90 mil aficionados. Llenamos todos los estadios y dije: ‘Llegué a un club grande’. No habían sido campeones en 13 años, era una gran responsabilidad, pero lo hicimos campeón al América”, agregó.

Finalmente, reconoció que “al principio yo tenía dudas, pero no me equivoqué. Elegí perfectamente porque en el Club América fui feliz. Hoy en día, cuando voy a la Ciudad de México, pareciera que no me hubiera ido nunca. Fueron dos años espectaculares en los que la pasé muy bien”.

