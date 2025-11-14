Esteban Solari será el nuevo entrenador de Pachuca; debutaría en el Play-In contra Pumas

Pachuca anunció este vienes al entrenador argentino Esteban Solari en sustitución de Jaime Lozano.

Esteban Solari es hermano de Santiago, director de futbol del Real Madrid, y su debut debe producirse el 20 de noviembre frente a Pumas en partido de la repesca por un cupo en los cuartos de final del torneo Apertura 2025.

Lozano dejó el cargo el pasado lunes al no poder clasificar directamente al equipo directamente a los cuartos de final.

Solari, quien tendrá su primera oportunidad como entrenador en México, dejó de dirigir en agosto pasado, cuando fue destituido por Godoy Cruz tras cuatro jornadas del torneo de Clausura.

Con Godoy obtuvo 5 triunfos, 11 empates y cayó 6 veces.

Solari, nacido en Rosario hace 45 años, jugó en Pumas entre 2007 y 2008. Comenzó su carrera como entrenador en el Johor Darul Ta'zim de Malasia con el que ganó una Superliga, una Copa y una Copa FA en 2023.

El año pasado dirigió al Everton chileno.

Ahora intentará llevar al Pachuca, el equipo más longevo del futbol mexicano, a obtener su octavo título en la historia.

Pachuca es el único equipo de la liga local que ha ganado un título en el cono sur. Levantó la Copa Sudamericana en el 2006.

¿Cuándo jugará Pachuca en el Play-In del Apertura 2025?

Jueves, 20 de noviembre

Pachuca vs Pumas | Play-In del Apertura 2025 | 7:00 P.M. (tiempo del centro de México).

