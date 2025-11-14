Querétaro se queda sin director técnico; parte caminos con el mexicano Benjamín Mora

Los “Gallos Blancos” de Querétaro se quedaron sin director técnico, después de partir caminos con Benjamín Mora. Una decisión “acordada por ambas partes”, de acuerdo a un comunicado publicado por el propio estratega mexicano.

“Logramos sumar cuarenta puntos en el año, sentando bases sólidas, construyendo una identidad reconocible, dejando un equipo que hoy tiene cimientos firmes y un espíritu competitivo, además de un estilo definido”, aseveró Mora.

En diciembre del año pasado, el técnico mexicano firmó con los “Gallos Blancos” para tomar las riendas del equipo, con la mirada puesta en el Clausura 2025. Sin embargo, la escuadra queretana quedó eliminada desde la fase regular del torneo, donde culminó en el doceavo lugar con veinte puntos.

Un escenario muy similar al Apertura 2025, puesto que Querétaro se quedó sin posibilidades de clasificar al Play-In del actual certamen: terminó en el doceavo lugar, una vez más, con veinte puntos cosechados a lo largo de nueve derrotas, seis victorias y dos empates.

“Nos vamos con la satisfacción de haberlo dejado todo, con la frente en alto y el corazón lleno de agradecimiento”, concluyó el estratega.

Ésta fue su segunda etapa con los “Gallos Blancos” ya que, en el 2012, fue auxiliar técnico.

