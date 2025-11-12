Cruz Azul confirmó la fractura de tibia de Kevin Mier y señalan a Adalberto Carrasquilla de Pumas

La última jornada del Apertura 2025 presentó un partido de muchas emociones entre Cruz Azul y Pumas. Goles, polémicas y lesiones acompañaron al clásico entre dos de los cuatro grandes, con la lesión de Kevin Mier como uno de los momentos clave de la noche.

Por parte de la Máquina, la intención es inhabilitar a Adalberto 'Coco' Carrasquilla, quien se encuentra actualmente con la selección de Panamá de cara a la fecha FIFA. Sin embargo, la Liga MX aún no anuncia nada al respecto.

Este miércoles, los cementeros compartieron el reporte médico donde confirmaron la gravedad de la lesión de su portero.

Lee también James Rodríguez no seguirá en León, aseguró Jesús Martínez, presidente del Grupo Pachuca

"Cruz Azul informa que, después de realizar estudios de imagen, se pudo confirmar que nuestro jugador Kevin Mier presenta una fractura en la tibia de la pierna derecha, ocasionada por la entrada de parte del jugador Adalberto Carrasquilla en el partido de la última jornada", escribe en primera instancia Cruz Azul.

"Nuestro arquero será sometido mañana a un procedimiento quirúrgico y su alta médica dependerá de la evolución que presente en las siguientes etapas de su recuperación", agregan.

Finalmente, mencionan que "el interés superior de todos quienes integramos la Liga MX debe ser el de proteger la integridad de sus mejores activos: los futbolistas".

Lee también Chaco Giménez explota contra la 'Chofis' por su indirecta tras el despido de Jaime Lozano: "Tiene 7 años sin jugar"