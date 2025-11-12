Claudio Suárez respalda proyecto de Efraín Juárez en Pumas y pide que se le tenga paciencia

Efraín Juárez acaba de cumplir ocho meses al frente de los Pumas. Su regreso a casa, ahora como director técnico, ha estado marcado por la inconsistencia.

A pesar del corto tiempo que tiene al frente del equipo auriazul, ya hay tres fracasos que manchan su etapa: Eliminación en el Play-In del Clausura 2025, en los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf 2025 y en la fase de grupos de la Leagues Cup.

Sin embargo, Claudio Suárez considera que es importante darle continuidad a su gestión, porque no es favorable “estar cambiando constantemente” de entrenador.

“Creo que sí [se debe mantener el proyecto], necesita más tiempo Efraín. A cualquier técnico que traigas, le va a pasar lo mismo. Él tiene todos los [argumentos] para estar en Pumas: Es canterano, conoce bien la institución, se ha preparado y es un técnico joven. Yo le daría, por lo menos, otra temporada y ver qué pasa”, mencionó el Emperador.

El nacido en Texcoco considera que se le debe tener paciencia a Juárez, porque ha intentando devolver al equipo su esencia.

“Intenta transmitir su idea, trata de que Pumas vuelva a las bases, pero es complicado, tiene mucho por hacer, sobre todo por la presión que hay de toda la gente que quiere ver otra vez al equipo ser protagonista. En Colombia [con el Atlético Nacional] dio resultados, logró dos títulos inmediatamente; creo que ha tenido un buen aprendizaje”, valoró.