La Selección Mexicana cae en el ranking FIFA tras racha de resultados negativos

La racha negativa de la Selección Mexicana bajo las órdenes de Javier Aguirre no ha pasado desapercibida por la afición mexicana, que en las últimas semanas ha mostrado en las gradas y redes sociales su desilusión ante el estilo de juego del Tricolor.

Con la cuenta regresiva rumbo a la Copa del Mundo avanzando rápidamente, el mal momento del equipo mexicano también ha sido visto y analizado por la FIFA, que en su reciente ranking de selecciones castigó al combinado azteca.

Mediante su ranking del mes de noviembre, el máximo organismo del fútbol en el planeta descendió a México, quedándose incluso por detrás de Estados Unidos.

De acuerdo con el recuento, el Tricolor se ubica en el sitio 16 con un total de 1,675 puntos.Uno por debajo del equipo estadounidense y muy lejos de las grandes potencias como Inglaterra, Francia, Argentina y España, que lidera el listado con 1,877 puntos.

Con la nueva ubicación conocida, la Selección Mexicana buscará en 2026 mejorar sus resultados para intentar escalar y llegar con buena imagen al torneo en el que será anfitriona junto a Estados Unidos y Canadá.

Top 20 del ranking tras la fecha FIFA de noviembre:

• España - 1.877 puntos

• Argentina - 1873.33

• Francia - 1.870 pts.

• Inglaterra - 1.834 pts.

• Brasil - 1.760.46 pts

• Portugal - 1.760.38 pts.

• Países Bajos - 1756 pts.

• Bélgica - 1730 pts.

• Alemania - 1724 pts.

• Croacia - 1.716 pts.

• Marruecos - 1.713 pts.

• Italia - 1.702 pts.

• Colombia - 1.701 pts.

• Estados Unidos - 1.681 pts.

• México - 1.675

• Uruguay - 1.672 pts.

• Suiza - 1.654 pts.

• Japón - 1.650 pts.

• Senegal - 1.648 pts.

• Irán - 1617 pts