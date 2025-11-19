Miguel Herrera fue confrontado por periodistas tras la eliminación de Costa Rica de la Copa del Mundo

Hace unas horas, Miguel Herrera consumó un fracaso más en su carrera como entrenador, al quedar con la Selección de Costa Rica fuera de la Copa del Mundo de 2026.

El equipo del entrenador mexicano no pudo ante la presión y, pese a estar en casa, igualó (0-0) ante Honduras, combinado que también dejó escapar la posibilidad de ir al Mundial.

Luego de meses de intensa presión por parte de los medios ticos ante los pobres resultados de Herrera en la fase final de la eliminatoria, las críticas no se detuvieron hacia el extécnico del América, quien, con el silbatazo final, abandonó a su equipo en la cancha.

Las actitudes de Herrera, quien no ha encontrado suerte ni en la Liga MX ni en su andar rumbo al torneo de FIFA, causaron la molestia de algunos comunicadores, quienes, ante lo ocurrido, fueron a confrontar al entrenador.

En un video compartido en redes sociales, se ve a varios reporteros culpar a Miguel Herrera por lo ocurrido, quien, tras estar en el autobús, fue bajado por los cuestionamientos sobre su trabajo, pese a aceptar ser el máximo responsable.

Durante algunos minutos, Miguel respondió algunas dudas de los periodistas, quienes reclamaron lo visto en la cancha durante su gestión y le pidieron no seguir al frente del país.