Miguel Herrera y Costa Rica se llevan los mejores MEMES; tras su eliminación rumbo al Mundial de 2026
Miguel Herrera, señalado como el principal responsable por el "peor fracaso" de Costa Rica; así reaccionó la prensa costarricense
Miguel Herrera se despide de la selección de Costa Rica tras ser eliminado del Mundial 2026: "Nunca tuve un fracaso como este"
Roberto “Piojo” Alvarado admitió que el equipo mexicano “está jodido” tras cerrar el año con derrota
Sin siquiera haber empezado, el sueño mundialista de Costa Rica llegó a su fin.
El empate a cero —ante Honduras— les costó muy caro a ambas escuadras, puesto que quedaron eliminadas de los clasificatorios de la Concacaf para el Mundial de 2026.
Si bien la mayoría de las respuestas que se dieron en redes sociales fueron contra el trabajo del “Piojo” Herrera, también hubo aficionados que lamentaron el hecho de que el histórico guardameta, Keylor Navas, se quedará sin formar parte de la Copa del Mundo.
Éstas son algunas de las publicaciones que dejó el duelo, catalogado como "el peor fracaso" en la historia del balompié costarricense.
Así se dio la respuesta en redes sociales, tras la eliminación de Costa Rica rumbo al Mundial de 2026
