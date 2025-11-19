Miguel Herrera y Costa Rica se llevan los mejores MEMES; tras su eliminación rumbo al Mundial de 2026

Sin siquiera haber empezado, el sueño mundialista de Costa Rica llegó a su fin.

El empate a cero —ante Honduras— les costó muy caro a ambas escuadras, puesto que quedaron eliminadas de los clasificatorios de la Concacaf para el Mundial de 2026.

Si bien la mayoría de las respuestas que se dieron en redes sociales fueron contra el trabajo del “Piojo” Herrera, también hubo aficionados que lamentaron el hecho de que el histórico guardameta, Keylor Navas, se quedará sin formar parte de la Copa del Mundo.

Éstas son algunas de las publicaciones que dejó el duelo, catalogado como "el peor fracaso" en la historia del balompié costarricense.

Así se dio la respuesta en redes sociales, tras la eliminación de Costa Rica rumbo al Mundial de 2026

Honduras y Costa Rica mirándose para dejar claro quien es la selección de fútbol más mala de Concacaf: pic.twitter.com/dsGIEO5dJC — Espontáneo (@espontane_o) November 19, 2025

Keylor Navas llegando a su habitación en el hotel de concentración asimilando haber quedado fuera del mundial y que todavía le falta sufrir el jueves con los Pumas.pic.twitter.com/A4rtGp1PMu — Goyito (@ElG0yit0) November 19, 2025

Cuando todos se están burlando del Piojo Herrera pero tú te sientes mal de que Keylor no irá al mundial:pic.twitter.com/BtuhLjBxEx — ¿Clasificó Pumas al Play-In? (@AvisosDePumas) November 19, 2025

Keylor Navas juega solo en Pumas y Costa Rica pic.twitter.com/Jez7EsUkIB — Momentos Sublimes de Pumas (@MexicoUd) November 19, 2025

Se sacó la frase de como dice el dicho 🚬 pic.twitter.com/AImtL36Ro0 — Grillo (@ElGrill028) November 19, 2025

Miguel Herrera despidiéndose de Costa Rica despues de no clasificar en unas eliminatorias sin México, Estados Unidos y Canadá pic.twitter.com/cjMQ0ppS8L — Mando Montes (@medicenmando) November 19, 2025

La última vez que Miguel "El Piojo" Herrera ganó algo.pic.twitter.com/pl6hhH1A05 — Axel Saint-Maximin 🦅🇨🇵 (@AxlV99) November 14, 2025