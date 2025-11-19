La hija del Piojo, Mishelle Herrera, reaccionó tras la eliminación de Costa Rica al Mundial 2026

Costa Rica y Honduras empataron sin goles en la última jornada de las eliminatorias de la Concacaf, en partido del Grupo C, y ambas consumaron el fracaso al quedar eliminadas del Mundial 2026 y sin posibilidad de ir a la repesca.

Haití (11 puntos) ganó el boleto directo al Mundial en este grupo, mientras que Honduras (9), Costa Rica (7) y Nicaragua (4) quedaron eliminados.

Ganar por un gol le hubiese bastado a cualquiera de las dos selecciones para haber obtenido el derecho de ir a la repesca intercontinental como mejor segundo lugar de los grupos eliminatorios de la Concacaf, pero no fueron capaces de vulnerar la portería rival en un partido de mucho roce y poca claridad en el medio campo.

Costa Rica, de Miguel Herrera, se quedó fuera del Mundial después de asistir a las últimas tres ediciones, mientras que Honduras se ausentará por tercera vez consecutiva.

¿Cómo fue la reacción de la Hija del Pijo Herrera tras la eliminación de Costa Rica?

La hija de Miguel Herrera, Mishelle, reaccionó a la eliminación de Costa Rica al Mundial 2026. Esto luego de que el equipo dirigido por el Piojo no pudiera vencer a Honduras en casa.

Y es que la afición de Costa Rica se lanzó con todo en contra del timonel tricolor, quien recibió todo tipo de insultos a las afueras del Estadio Nacional en San José.

A pesar de la hostilidad de parte de los aficionados costarricenses, El Piojo recibió apoyo emocional a la distancia.

La hija del entrenador reaccionó a través de las redes sociales tras el fracaso de su papá con el cuadro centroamericanos con varios mensajes en posteos.

"Con el alma y el corazón roto en mil pedazos", "Desde siempre y para siempre en tu barco mister" y "El equipo que nunca abandona", escribió Mishelle Herrera a través de varias historias cuenta de Instagram, donde también compartió algunas fotografías familiares demostrando que el Piojo no está solo y que ante los malos momentos se puede confiar en el respaldo de sus seres queridos.