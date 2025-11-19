Reinaldo Rueda rompe en llanto, tras la eliminación de Honduras; se despide del Mundial de 2026

El seleccionador de Honduras, Reinaldo Rueda, se replanteará su futuro tras la eliminación de su equipo para el Mundial de 2026, manifestó este martes el estratega en una conferencia de prensa en la que rompió a llorar.

"Yo les dije que si vamos al Mundial la idea era terminar por la puerta grande", dijo Rueda. "Uno quisiera seguir" pero "se te va la ilusión" y "hay que darle tiempo al tiempo", agregó.

Minutos antes, Rueda comenzó llorar y a moquear en plena conferencia de prensa.

"Perdón, pero es un momento duro", señaló el técnico hondureño.

"Hoy el fútbol nos ha dado una lección de humildad, los partidos hay que jugarlos antes de ganarlos, quizás hicimos un buen trabajo, pero no fue suficiente", añadió.

Honduras empató 0-0 este martes en Costa Rica, un resultado que provocó la clasificación de Haití y la eliminación de ambas selecciones centroamericanas, incapaces al menos de lograr uno de los cupos para la repesca.

Una gran parte de la afición hondureña creyó por anticipado que su selección iría por cuarta vez a un Mundial, pero los dirigidos por Rueda fueron incapaces de lograr una victoria en las dos últimas fechas, lo que le hubiera supuesto el boleto.

"Quisimos celebrar antes de jugar" y ahora "es el tercer clasificatorio en el que no se logra la meta", lamentó Rueda.

Honduras ha estado en tres mundiales, el último de ellos, Brasil 2014.

