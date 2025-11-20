Italia mantiene la esperanza de clasificar al Mundial de 2026; se jugará la vida ante Irlanda del Norte

Italia fue frenada por Suecia para llegar a la Copa del Mundo de 2018. En 2022 fue Macedonia del Norte. Ahora es el turno de Irlanda del Norte.

Italia, ganadora de la Copa del Mundo en cuatro ocasiones, está de vuelta en el repechaje del Mundial por tercera vez consecutiva y el sorteo de la FIFA del jueves traza un camino complicado hacia el fin de una notable espera de 12 años para jugar en el escenario más grande del fútbol.

Italia primero recibirá a Irlanda del Norte en un partido de eliminación directa el 26 de marzo, y el ganador tendrá que viajar para enfrentarse a Gales o Bosnia-Herzegovina. En juego está un lugar en la primera Copa del Mundo de 48 equipos, coorganizada por Estados Unidos, Canadá y México.

Los norirlandeses se perfilan como una prueba similar a Macedonia del Norte, que resistió oleadas de ataques en Palermo en marzo de 2022 antes de sorprender a Italia con un solo gol en el tiempo de descuento.

“Habrá una inmensa presión sobre Italia, obviamente se han perdido las dos últimas Copas del Mundo. Tenemos todo por ganar en esta situación”, señaló el entrenador de Irlanda del Norte, Michael O’Neill a The Associated Press.

El entrenador de Italia, Gennaro Gattuso, cuyo equipo fue derrotado 4-1 por el ganador del grupo, Noruega, en Milán el domingo, declinó hablar con la AP.

