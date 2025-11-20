América Femenil no puede contra Tigres y empata en la Final de Ida del Apertura 2025; todo se definirá en El Volcán

Nada está definido. Pese a que el América Femenil se ilusionó momentáneamente con la victoria, Tigres reafirmó su dominio en el balompié mexicano femenil: contra todo pronóstico, rescató el empate (3-3) en la Final de Ida del Apertura 2025.

La defensora Greta Espinoza se cubrió el rostro en desesperación. No le quedó nada más que aceptar la decisión del VAR: su mano tocó el balón. La tensión creció en la escuadra regiomontana, mientras la centrocampista Irene Guerrero cobró la pena máxima para las azulcremas. Un gol en el 17’ que encendió al Estadio Ciudad de los Deportes.

El arbitraje no tardó en determinar un segundo penal en favor del América, después de que Aaliyah Farmer accidentalmente le diera una patada a Sarah Luebbert. Un duelo de centrocampistas que, al final, contribuyó al empate que se vivió frente a los más de 25 mil aficionados en el recinto.

La delantera Scarlett Camberos definió desde los once pasos en el 21’. Una vez que el esférico entró a la portería, la afición americanista estalló en gritos no solamente para festejar el tanto de la futbolista, sino también por el hecho de que anotó en su cumpleaños.

Cada vez que Tigres tocaba el balón, desde las gradas se escuchaban abucheos. En distintas ocasiones, la arquera Cecilia Santiago protegió la portería de Tigres en lo que parecería ser el tercer gol de las capitalinas… Hasta que, en el 44’, Sarah Luebbert burló su defensa y remató desde fuera del área.

Cuando parecía que todo estaba perdido para Tigres, Sandra Mayor apareció con la primera anotación para las “Amazonas” en el 61’. Esto representó el principio del fin para las “Águilas”, puesto que —de poco en poco— vieron cómo se les escapó la victoria: Thembi Kgatlana (61’) y Jheniffer Da Silva (83’) salvaron a la escuadra regiomontana de caer en la derrota, cediéndole el paso a un empate.

Noventa minutos separan a ambos equipos de conocer su futuro. Tigres recibirá al América en “El Volcán”, donde el próximo domingo se definirá a la reina de la Liga MX Femenil.