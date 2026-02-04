Durante los últimos años, las manijas eléctricas en autos se convirtieron en un elemento común en modelos de nueva generación. Su diseño al ras de la carrocería y su apariencia futurista las posicionaron como un símbolo de modernidad. Sin embargo, esta tecnología ahora enfrenta restricciones importantes por motivos de seguridad.

Y es que, aunque visualmente resultan atractivas, las manijas retráctiles eléctricas han encendido alertas en la industria automotriz. Autoridades y fabricantes coinciden en que, bajo ciertas condiciones, pueden representar un riesgo para conductores y pasajeros.

Cambios regulatorios en la industria automotriz

En los últimos años, el sector automotriz ha vivido diversos ajustes normativos. Un ejemplo reciente es la eliminación de beneficios fiscales para autos microhíbridos en México. Estas decisiones suelen responder a un proceso de prueba y error, donde la seguridad y la funcionalidad terminan por imponerse sobre la tendencia.

En este contexto, surge una nueva regulación enfocada en las manijas de puertas automotrices, particularmente aquellas que dependen por completo de sistemas eléctricos.

China prohíbe las manijas eléctricas a partir de 2027

China será el primer país en implementar una medida directa sobre este componente. A partir del 1 de enero de 2027, todos los autos nuevos deberán contar con manijas mecánicas en todas las puertas, tanto en el interior como en el exterior.

Esta decisión marca un punto de inflexión, especialmente si se considera que muchos de los vehículos que popularizaron este tipo de manijas en México y otros mercados provienen justamente de fabricantes chinos.

Por qué se eliminan las manijas eléctricas

La medida fue propuesta y aprobada por el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información de China. El objetivo principal es reforzar la seguridad vehicular, evitando que los ocupantes queden atrapados en situaciones de emergencia.

Las autoridades detectaron que, tras choques o fallas eléctricas, algunas manijas eléctricas de autos no permiten abrir las puertas. Esto incrementa el riesgo para conductores, pasajeros y equipos de rescate, y se ha convertido en una preocupación real para los compradores de vehículos con esta tecnología.

Diseño, aerodinámica y seguridad

Uno de los principales argumentos a favor de estas manijas ha sido la mejora aerodinámica. Al estar al ras de la carrocería, reducen la resistencia al aire, una práctica común en disciplinas como la Fórmula 1 y en el desarrollo de autos modernos.

No obstante, la aerodinámica no está ligada de forma exclusiva a los sistemas eléctricos. Las marcas pueden mantener manijas mecánicas integradas a la carrocería, conservando el diseño limpio sin comprometer la seguridad ni depender de la energía eléctrica.

El respaldo de los fabricantes

Para llegar a esta decisión, se realizó un estudio en el que participaron 40 fabricantes de autos, quienes respaldaron el regreso a soluciones mecánicas. El consenso fue claro: la simplicidad y confiabilidad de los sistemas tradicionales siguen siendo clave en situaciones críticas.

Un cambio que marcará tendencia

Con esta regulación, China se convierte en el primer país en limitar el uso de manijas eléctricas en autos, lo que podría influir en futuras normas a nivel global. La industria automotriz entra así en una nueva etapa, donde el diseño deberá equilibrarse con la seguridad y la funcionalidad real en el uso diario.

