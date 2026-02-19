El nuevo Audi RS 5 híbrido enchufable (PHEV) marca un antes y un después para la división deportiva de Audi Sport. Ya que es el primer RS de producción con tecnología plug-in hybrid. Llega con 630 hp de potencia combinada y u nuevo sistema quattro con Dynamic Torque Control.

Una de sus funciones es que también puede moverse en modo 100% eléctrico. Esa doble personalidad es, precisamente, su mayor argumento.

Audi RS 5 PHEV: motor V6 biturbo + eléctrico, 630 hp de potencia

Bajo el capó encontramos un motor V6 biturbo que entrega 503 hp, que suma un motor eléctrico de 174 hp acoplados a en una transmisión automática de ocho velocidades. El resultado es una potencia total del sistema de 630 hp.

Si sumáramos ambas cifras de forma simple, el resultado sería 677 hp. Si embargo, en un sistema híbrido la potencia combinada no se obtiene mediante una suma directa. Esto ocurre porque ambos motores no entregan su rendimiento máximo exactamente al mismo tiempo.

No es solo cuestión de cifras. La respuesta no deja de ser inmediata o progresiva.

En palabras de Gernot Döllner, CEO de Audi, este RS 5 combina rendimiento y eficiencia de una forma inédita en la marca. Y según Rolf Michl, supone el inicio de una nueva era para los modelos RS.

Nuevo sistema quattro con Dynamic Torque Control: vectorización electromecánica trasera

Uno de las nuevas tecnologías que presenta es el quattro con Dynamic Torque Control incorpora torque vectoring electromecánico en el eje trasero, algo que nunca se había visto en un modelo de producción de Audi.

El sistema trabaja así:

Un diferencial central con precarga permanece parcialmente bloqueado.

Un nuevo transaxle trasero distribuye el par entre las ruedas traseras en milisegundos.

La unidad de control recalcula la distribución óptima cada 5 milisegundos (200 Hz).

Gracias a esto la marca afirma que en la práctica, el coche entra mejor en curva, reduce subviraje y transmite una sensación de agilidad poco habitual en un modelo de este tamaño y potencia. No se percibe como un sistema artificial, sino como una capa extra de precisión

Chasis RS: suspensión deportiva de doble válvula

El Audi RS 5 2026 está diseñado para soportar esa potencia con equilibrio.

Ejes delantero y trasero específicos RS

Dirección ajustada para uso deportivo

Suspensión RS con amortiguadores de doble válvula

Llantas de 20 y 21 pulgadas con neumáticos desarrollados a medida

Frenos de acero o frenos cerámicos RS

Diseño del Audi RS 5: más ancho, más agresivo

El nuevo RS 5 es aproximadamente 9 centímetros más ancho que el A5 estándar en ambos ejes.

Parrilla Singleframe tridimensional con patrón honeycomb

Air Curtains para optimizar el flujo de aire

Pasos de rueda ensanchados

Difusor trasero marcado

Salidas de escape ovaladas en acabado mate

Faros Matrix LED oscurecidos con firma lumínica inspirada en la bandera a cuadros

Interior y tecnología

En el habitáculo encontramos el sistema MMI con pantalla táctil de 14,5 pulgadas y una nueva función llamada Audi driving experience.

Permite:

Analizar rutas recorridas

Registrar tiempos por sectores en circuito

Visualizar estadísticas como ángulo de derrape en modo RS torque rear

RS 5 Avant y RS 5 Sedan: paquete Audi Sport opcional

Tanto el RS 5 Sedan como el RS 5 Avant pueden equipar el paquete Audi Sport, que incluye:

Paragolpes específicos

Llantas de 21 pulgadas en negro con acabado diamantado

Escape deportivo RS

Velocidad máxima elevada hasta 285 km/h

Frenos cerámicos con pinzas en bronce

Opciones como el color Bedford green metallic

En el interior aparecen por primera vez costuras en verde Serpentine y detalles en latón.

Precio del Audi RS 5 2026

En Alemania, el Audi RS 5 Sedan parte desde 106.200 euros, en pesos mexicanos serían $2,157,826 mientras que el RS 5 Avant comienza en 107.850 euros unos $2,191,351 pesos por un Audi que se fabrica en Neckarsulm, Alemania, que todavía no tiene fecha de llegada al mercado mexicano.

