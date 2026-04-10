En un año donde la industria automotriz en México apenas mostró crecimiento, Porsche logró ir en sentido contrario. Y es que mientras el mercado total avanzó de forma moderada, el segmento premium incluso retrocedió. Aun así, la marca alemana cerró 2025 con cifras históricas para nuestro país.

Industria automotriz en México: crecimiento limitado en 2025

Durante 2025, en México se vendieron 1,524,638 autos, lo que representa un crecimiento de apenas +1.4%. Es decir, el mercado se mantuvo activo, pero sin un avance significativo.

Sin embargo, lo curioso lo podemos ver en el segmento premium. En ese mismo periodo, se comercializaron 51,819 unidades premium, lo que implicó una caída de -4%.

Y es que, aunque el mercado general crece, los autos de lujo enfrentan un entorno más complejo, con menor volumen y mayor competencia.

Foto: Porsche

Porsche México 2025: crecimiento récord

En este contexto, Porsche México reportó la entrega de 3,070 unidades, lo que representa un crecimiento de +21% respecto a 2024.

Se trata de su tercer año consecutivo de crecimiento, pero además, es la primera vez que Porche supera la barrera de las 3,000 unidades en el país.

México, mercado clave para Porsche en Latinoamérica

Otro punto relevante es el peso que tiene México dentro de la región. Durante 2025, el país concentró el 60% del volumen de Porsche en Latinoamérica.

Además, si se compara con el desempeño global, la diferencia también evidente:

Crecimiento global: +13%

Crecimiento en México: +21%

Foto: Cortesía Porsche

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Ventas Porsche México por modelo en 2025

Top de unidades vendidas a lo largo del 2025:

Porsche Cayenne: 919 unidades (+51%)

919 unidades (+51%) Porsche 911: 769 unidades (+253%)

769 unidades (+253%) Porsche 718: 549 unidades (+1,020%)

549 unidades (+1,020%) Porsche Macan: 462 unidades (+24%)

462 unidades (+24%) Porsche Macan eléctrico: 260 unidades

260 unidades Porsche Panamera: 57 unidades (+38%)

57 unidades (+38%) Porsche Taycan: 54 unidades (-43%)

Porsche duplica su participación de mercado en México

En los últimos años, Porsche pasó de 6.6% a 13.1%, prácticamente duplicando su presencia en el segmento.

Esto coincide con una etapa de renovación de producto y expansión de infraestructura.

Foto: Porsche

Una tendencia en el mercado automotriz en México

En resumen, los datos duros nos dejan ver que la industria automotriz en México 2025 crece de una forma limitada y el segmento premium va en picada, sin embargo Porsche logra posicionarse como uno de los casos más sólidos dentro del mercado.

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