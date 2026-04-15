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Cuando se habla de autos a escala, uno casi siempre piensa en Hot Wheels. Sin embargo, la marca ahora da un paso distinto dentro del coleccionismo con una propuesta más cuidada y enfocada en el detalle. Y es que la nueva línea Elite 64 llega a México a partir del día de mañana, que tendrán un enfoque más cercano a los vehículos reales.

Un nuevo nivel en el coleccionismo automotriz

De entrada, la línea Hot Wheels Elite 64 introduce un estándar distinto dentro del segmento die-cast. Se trata de modelos a escala 1:64 que buscan replicar con mayor fidelidad el diseño, proporciones y esencia de cada vehículo.

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Además, esta nueva colección incorpora elementos que no siempre están presentes en modelos tradicionales. Entre ellos destacan piezas móviles funcionales, acabados más detallados y un trabajo de ingeniería más preciso en cada unidad.

Foto: Cortesía Hot Wheels
Foto: Cortesía Hot Wheels

Disponibilidad en México y enfoque exclusivo

A partir del 16 de abril de 2026, esta colección se encuentra disponible en el país a través de Amazon México, y su venta estará limitada en el tiempo.

Y es que, aunque las unidades no cuentan con un número restringido de producción, sí existe un periodo específico de comercialización durante este año. Y es por eso que los hace tan coleccionables generando un mayor interés entre los entusiastas del coleccionismo.

Foto: Cortesía Hot Wheels
Foto: Cortesía Hot Wheels

Los modelos que llegan a México

Para su lanzamiento en México, Hot Wheels Elite 64 incluye tres vehículos que representan distintos enfoques dentro de la industria automotriz. Cada uno responde a una categoría específica, desde el alto desempeño hasta el uso todoterreno.

Los modelos confirmados son:

  • Porsche Safari
  • McLaren M6GT
  • Land Rover Defender
Foto: Cortesía Hot Wheels
Foto: Cortesía Hot Wheels

Qué significa Elite 64 dentro de Hot Wheels

En términos generales, Hot Wheels Elite 64 representa una evolución dentro del catálogo de la marca. No sustituye a las líneas tradicionales, pero sí amplía la oferta hacia un público más específico que prioriza el detalle, la fidelidad y la experiencia de colección.

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