El Mundial 2026 reunirá a millones de aficionados para disfrutar los encuentros, principalmente los de la Selección Mexicana. Para llegar a las ciudades sede, hay personas que prefieren ahorrar dinero en vuelos y mejor trasladarse en auto.

Ya sea desde el sur, centro o norte, en Autopistas te decimos cuáles son las mejores carreteras para llegar a la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

¿Qué carreteras te llevan a las ciudades sede del Mundial 2026?

Desde el sur

Hacia CDMX

Carretera Federal 95D (México–Cuernavaca).

Carretera Federal Libre México-Cuernavaca (Carretera Federal 95).

Carretera Federal 150D (México–Puebla–Veracruz).

Hacia Guadalajara

Carretera Federal 15 (México–Nogales).

Carretera Federal 54D (Autopista Guadalajara–Colima).

Carretera Federal 80 (Guadalajara - Barra de Navidad).

Hacia Monterrey

Carretera Federal 85 (México–Nuevo Laredo).

Carretera Federal 57 (México–Piedras Negras).

Estadio Akron en Zapopan, Jalisco. Foto: Pexels

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Desde el centro

Hacia Monterrey

Carretera Federal 057D (México-Querétaro).

Carretera Federal 85: (México- Nuevo Laredo).

Hacia Guadalajara

Carretera Federal 15D (Autopista de Occidente).

Carretera Federal 45D.

Desde el norte

Hacia Guadalajara

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Carretera Federal 15 (México-Nogales).

Hacia CDMX

Carretera Federal 057D (México-Querétaro).

Carretera Federal 85: (México- Nuevo Laredo).

El Estadio BBVA se prepara para recibir a la afición del Mundial 2026. Foto: Estadio BBVA

Recomendaciones para viajar en carretera

Si vas a viajar por carretera a una de las ciudades sede del Mundial 2026, recuerda planificar tu viaje y conducir con precaución. Además, pon en prácticas estas 5 recomendaciones clave:

Verifica el estado de tu vehículo: antes de salir, revisa el funcionamiento de todas las luces, las llantas, el nivel de aceite, el nivel de anticongelante, las condiciones de los frenos, etcétera. Planea tu ruta: consulta las rutas más seguras y prevé el costo de peaje. Viaja con un copiloto: te recomendamos viajar acompañado incluso para acciones sencillas como mantenerte despierto en el trayecto. Conduce con precaución: mantente dentro de los límites de velocidad, no te distraigas con el celular y usa el cinturón de seguridad. Lleva tus documentos en regla: licencia de conducir, tarjeta de circulación y póliza del seguro vigente.

Las carreteras que conectan las ciudades sede del Mundial 2026 desempeñan un papel fundamental para garantizar la movilidad de millones de aficionados, turistas y participantes durante el torneo. Ahora sabes cuáles te conviene tomar.

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