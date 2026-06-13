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El Mundial 2026 reunirá a millones de aficionados para disfrutar los encuentros, principalmente los de la Selección Mexicana. Para llegar a las ciudades sede, hay personas que prefieren ahorrar dinero en vuelos y mejor trasladarse en auto.
Ya sea desde el sur, centro o norte, en Autopistas te decimos cuáles son las mejores carreteras para llegar a la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.
¿Qué carreteras te llevan a las ciudades sede del Mundial 2026?
Desde el sur
Hacia CDMX
- Carretera Federal 95D (México–Cuernavaca).
- Carretera Federal Libre México-Cuernavaca (Carretera Federal 95).
- Carretera Federal 150D (México–Puebla–Veracruz).
Hacia Guadalajara
- Carretera Federal 15 (México–Nogales).
- Carretera Federal 54D (Autopista Guadalajara–Colima).
- Carretera Federal 80 (Guadalajara - Barra de Navidad).
Hacia Monterrey
- Carretera Federal 85 (México–Nuevo Laredo).
- Carretera Federal 57 (México–Piedras Negras).
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Desde el centro
Hacia Monterrey
- Carretera Federal 057D (México-Querétaro).
- Carretera Federal 85: (México- Nuevo Laredo).
Hacia Guadalajara
- Carretera Federal 15D (Autopista de Occidente).
- Carretera Federal 45D.
Desde el norte
Hacia Guadalajara
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- Carretera Federal 15 (México-Nogales).
Hacia CDMX
- Carretera Federal 057D (México-Querétaro).
- Carretera Federal 85: (México- Nuevo Laredo).
Recomendaciones para viajar en carretera
Si vas a viajar por carretera a una de las ciudades sede del Mundial 2026, recuerda planificar tu viaje y conducir con precaución. Además, pon en prácticas estas 5 recomendaciones clave:
- Verifica el estado de tu vehículo: antes de salir, revisa el funcionamiento de todas las luces, las llantas, el nivel de aceite, el nivel de anticongelante, las condiciones de los frenos, etcétera.
- Planea tu ruta: consulta las rutas más seguras y prevé el costo de peaje.
- Viaja con un copiloto: te recomendamos viajar acompañado incluso para acciones sencillas como mantenerte despierto en el trayecto.
- Conduce con precaución: mantente dentro de los límites de velocidad, no te distraigas con el celular y usa el cinturón de seguridad.
- Lleva tus documentos en regla: licencia de conducir, tarjeta de circulación y póliza del seguro vigente.
Las carreteras que conectan las ciudades sede del Mundial 2026 desempeñan un papel fundamental para garantizar la movilidad de millones de aficionados, turistas y participantes durante el torneo. Ahora sabes cuáles te conviene tomar.
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