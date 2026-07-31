Petróleos Mexicanos (Pemex) reportó que sus ganancias se redujeron 69.7% en el segundo trimestre de 2026, respecto al mismo periodo de un año antes, de acuerdo con su estado financiero publicado en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

El rendimiento neto de la petrolera mexicana se ubicó en 18 mil 024 millones de pesos entre abril y junio de 2026, mientras que en el mismo lapso de un año antes fueron de 59 mil 516 millones.

Refirió que durante el segundo trimestre tuvo resultados favorables en sus principales indicadores operativos y financieros. "En un entorno internacional de volatilidad energética, la empresa mantuvo la continuidad de sus operaciones, registró mayores niveles de transformación industrial, atendió el abastecimiento del mercado nacional y dio seguimiento a sus objetivos financieros”.

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En el informe abundó que la producción de hidrocarburos líquidos alcanzó un millón 658 mil barriles por día (Mbd), apoyada por la mayor aportación de campos como Ixachi, Bakté, Itta, Koban y Maloob, así como por acciones para incorporar volúmenes incrementales y mitigar la declinación natural de campos maduros.

En Procesos Industriales, la empresa indicó que el proceso de crudo en el Sistema Nacional de Refinación aumentó 2.9% en comparación con el mismo periodo del año anterior, al pasar de 980 mil barriles diarios a un millón 8 mil barriles diarios.

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Este desempeño también se reflejó en el mercado interno. Los volúmenes de ventas nacionales de petrolíferos crecieron 9.8%.

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Destacaron las ventas de gasolinas, con un aumento de 11.4%, y las de diésel, con un crecimiento de 19.1%, reforzando el papel de Pemex en el abastecimiento de productos estratégicos para transporte, logística, industria y consumo nacional, de acuerdo con el informe.

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En disciplina financiera, la deuda se ubicó en 77 mil 500 millones al 30 de junio de 2026, una reducción de 9.1% frente al cierre de 2025. Además, la participación de la deuda de corto plazo se redujo a 16% del total, fortaleciendo la estructura financiera de la empresa, señaló la empresa.

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