También conocidos como granos de kéfir, los búlgaros de leche han cobrado relevancia en los últimos años por ser la base de una bebida láctea fermentada, similar al yogur, a la que se le atribuyen diversos beneficios para la salud.

Aunque su cultivo resulta sencillo, el almacenamiento suele generar dudas entre quienes disfrutan hacer estos procedimientos en casa. Por eso, en Menú te decimos cuánto duran.

Los búlgaros de leche, también conocidos como granos de kéfir, son la base de una bebida fermentada con probióticos naturales. Foto: Freepik

¿Qué son los búlgaros de leche?

Con apariencia de masa blanquecina y gelatinosa, el portal Science Direct explica que los búlgaros de leche son una flora mixta de levaduras y bacterias lácticas y acéticas. Cuando se cultivan, forman nódulos que contienen principalmente ácido láctico y, en menor medida, etanol.

Originarios del Cáucaso, han adquirido popularidad en Rusia, en países de la ex Unión Soviética y en Europa del Este. A diferencia de los granos de kéfir de agua, que son traslúcidos y se asemejan al azúcar granulada, las características de los búlgaros de leche son:

Cúmulos blancos similares a la coliflor.

Contienen proteínas, azúcares naturales y microorganismos que intervienen en la fermentación.

Se desarrollan principalmente en la leche.

El sitio especializado Kefirko señala que las bacterias presentes en estos búlgaros descomponen la lactosa en compuestos simples como ácido láctico, glucosa y galactosa. A su vez, éstos nutren a las levaduras que no pueden procesar la lactosa directamente.

Fermentados, elásticos y blanquecinos, los búlgaros de leche son clave en la elaboración del kéfir. Foto: Freepik

Por su parte, el manual "Cómo cuidar y conservar kéfir", elaborado por la División de Ciencias de la Salud e Ingenierías de la Universidad de Guanajuato, destaca que las bacterias del ácido láctico -presentes en dicho alimento- tienen efectos beneficiosos ante enfermedades como el cáncer colorrectal, diabetes mellitus tipo 2, obesidad y padecimientos renales.

También ayudan a modular el sistema inmunológico y la microbiota intestinal a través de distintos mecanismos biológicos. Eso sí, la calidad de los búlgaros de leche depende de su origen.

El mismo manual puntualiza que la leche de vaca es la más utilizada, aunque puede emplearse leche de cabra u oveja para su incubación. Ya sea entera o descremada, mientras mayor sea el contenido de grasa, más cremoso y espeso resultará el kéfir y los búlgaros.

Los búlgaros son cúmulos gelatinosos y blanquecinos que aportan beneficios digestivos. Foto: Freepik

¿Cuánto tiempo duran los búlgaros de leche?

La preparación casera de kéfir se ha popularizado por los beneficios que aportan. El Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD) explica que el término tiene raíces turcas y significa “sentirse bien”, al mismo tiempo que es fuente natural de probióticos.

Si bien existen numerosas recetas para prepararlo en casa, las dudas surgen al momento de almacenar tanto la bebida fermentada como los búlgaros. El portal Kombucha Perú, en su sección de preguntas frecuentes, ofrece una serie de recomendaciones para hacerlo con éxito.

Pueden permanecer en leche fermentada entre 5 y 10 días (sin necesidad de refrigeración) siempre que se conserven en un lugar limpio y fresco.

Si se desea almacenar los búlgaros por un periodo corto (menos de 7 días), lo ideal es guardarlos en un frasco pequeño con un poco de leche.

En caso de requerir un almacenamiento prolongado, la recomendación cambia: colócalos en agua con una pizca de azúcar y mantén el frasco cerrado en el refrigerador, lo que permite conservarlos hasta por 2 meses.

Kombucha Perú añade que los búlgaros , en condiciones higiénicas, pueden resistir en refrigeración un máximo de 3 meses. Sin embargo, tras ese tiempo deben reactivarse y existe una mayor probabilidad de pérdida, ya que habrán pasado demasiado tiempo sin alimento y estarán debilitados.

, en condiciones higiénicas, pueden resistir en refrigeración un máximo de 3 meses. Sin embargo, tras ese tiempo deben reactivarse y existe una mayor probabilidad de pérdida, ya que habrán pasado demasiado tiempo sin alimento y estarán debilitados. Otra opción es congelarlos. Según Kombucha Perú, de esta manera pueden mantenerse hasta por 6 meses.

En refrigeración, los búlgaros de leche pueden durar hasta 3 meses y, si se desea conservar más tiempo, pueden congelarse. Foto: Freepik

¿Cómo reactivar los búlgaros de leche?

Si has decidido congelar o refrigerar los búlgaros, es importante reactivarlos antes de volver a usarlos para que recuperen sus propiedades. El sitio Kefirko indica que este proceso es necesario cuando los granos se deshidratan, se almacenan en frío o se envían por paquetería.

Los pasos para hacer dicho proceso de manera correcta son:

Coloca los granos en 100 ml de leche.

Fermenta durante 24 horas a una temperatura de entre 20 y 24 °C.

A las 12 horas, remueve suavemente.

Al cumplirse las 24 horas, cuela con un colador de malla fina.

Repite los tres primeros pasos de 5 a 7 veces.

Cuando los granos comiencen a mostrar actividad (acidez o espesamiento), incrementa la leche a 200 ml.

Una vez que la leche fermente y se convierta en kéfir, los granos estarán listos para ser usados.

El tiempo de reactivación puede variar entre 7 y 14 días. Recuerda que búlgaros de leche no solo es una actividad sencilla y entretenida, también representa una alternativa natural para quienes buscan fortalecer su alimentación y cuidar su salud de manera accesible.

Los búlgaros de leche son ricos en probióticos. Foto: Freepik

