El próximo 6 y 7 de septiembre, Santa Fe se convertirá en el epicentro de la alta gastronomía con la segunda edición del Festival Gourmet & Wine Santa Fe 2025, y en Menú te compartimos todos los detalles.

¿Qué es es el Festival Gourmet & Wine?

El Festival Gourmet & Wine es una experiencia curada, que celebra la fusión del lujo contemporáneo con lo mejor de la cocina de autor, el vino y la mixología.

Pero es mucho más que eso, este festival gastronómico en Santa Fe es es un encuentro diseñado para conectar a productores, chefs, marcas, sommeliers y entusiastas en un entorno sofisticado.

Festival Gourmet & Wine 2024. Foto: Cortesía.

Su visión es ir más allá de la exhibición tradicional para crear un espacio de diálogo y disfrute, donde la calidad, la técnica y el origen de cada producto son los protagonistas.

Leer también: Regresa el Café y Chocolate Fest 2025, pero con pan de muerto

¿Qué habrá en el Festival Gourmet & Wine Santa Fe 2025?

El corazón del evento reside en su excepcional curaduría, que integra a marcas de prestigio internacional y propuestas culinarias de vanguardia:

Bebidas icónicas: Disfruta de la diversidad de vinos, espumosos, destilados de talla internacional, y hasta cerveza artesanal.

Talento culinario: Un selecto grupo de restaurantes y conceptos gastronómicos presentarán sus propuestas de autor y regionales. El circuito culinario incluye a Jin San, Carnes Lince, Cascabel, Central Central, Cantinetta del Becco, Charro, Kntina y Tendenza Gastronómica & Pizza.

Festival Gourmet & Wine 2024. Foto: Cortesía.

Sin embargo, este festival gastronómico en Santa Fe, busca ser mucho más que un evento de degustación. También vas a poder disfrutar de experiencias un tanto más inmersivas como:

Catas y talleres: Participa en catas guiadas de vino y destilados, así como talleres con sommeliers y mixólogos.

Barras temáticas: Explora barras especializadas en ginebra, whisky, tequila y espumosos.

Cocina en vivo: Sé testigo de sesiones de cocina en directo, donde chefs invitados demostrarán su talento y creatividad.

Ambiente y música: Habrá Dj y mariachi para la clausura.

Festival Gourmet & Wine 2024. Foto: Cortesía.

Leer también: Pumpkin Zone: cuándo es el festival de Halloween en Puebla

¿Dónde será el Festival Gourmet & Wine Santa Fe 2025?

Este año, el Festival Gourmet & Wine tendrá lugar en las instalaciones de The Westin Santa Fe y Park Plaza. Además, estos hoteles una parte integral de la experiencia, ofreciendo un entorno sofisticado que complementa perfectamente el evento.

¡No hay excusas para no ir! Se trata de un evento gastronómico imperdible para todos los entusiastas de la buena comida y el vino. Adquiere tus boletos en Boletia y no te lo pierdas este 6 y 7 de septiembre, de 11:00 a 18:00 hrs.

Festival Gourmet & Wine 2024. Foto: Cortesía.

Festival Gourmet & Wine Santa Fe 2025

Dirección : The Westin Santa Fe y Park Plaza, Santa Fe, CDMX

: The Westin Santa Fe y Park Plaza, Santa Fe, CDMX Horario : De 11:00 a 18:00 hrs

: De 11:00 a 18:00 hrs Fechas : 6 y 7 de septiembre de 2025

: 6 y 7 de septiembre de 2025 Costo: $1,250.00 por día

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters