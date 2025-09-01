El amaranto es la base de uno de los dulces típicos más populares en México: las alegrías. ¡Todos las hemos probado!

Pero hoy en Menú, no vamos a hablarte de dulces típicos, sino de una bebida tan deliciosa como benéfica: los licuados de amaranto. Toma nota porque aquí te explicamos para qué sirven.

¿Qué es el amaranto?

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural describe al amaranto como "un alimento completo", pero ¿exactamente qué es el amaranto? ¡Un grano de cereal!

Así es, aunque parezca semilla, el amaranto es en realidad un grano de cereal, como el trigo o la quinoa.

El origen del amaranto se sitúa en Sudamérica, donde se cree que era cultivado por las civilizaciones andinas desde hace siglos. Sin embargo, el auge de este grano de cereal se atribuye a los pueblos mayas y aztecas en el México prehispánico.

¡El amaranto es un alimento completo! Foto: Freepik.

Pero eso no es todo pues según un estudio de 1975, el amaranto es uno de los 36 cultivos más prometedores del mundo, y se le describe como "el mejor alimento de origen vegetal para consumo humano".

¿Para qué sirven los licuados de amaranto?

El amaranto por sí solo es una gran fuente de aminoácidos, calcio, magnesio, hierro, y contiene el doble de proteína que el maíz y el arroz. Sin embargo, dependiendo de cómo se consuma, sus beneficios para la salud pueden variar.

Tomar licuados de amaranto, específicamente, ayuda a mejorar tu salud digestiva, cardiovascular, y ósea.

Los licuados de amaranto mejoran tu salud digestiva. Foto: Freepik.

¡Pero no es todo!

Siendo específicos, los licuados de amaranto sirven para:

Prevenir el estreñimiento

Prolongar la sensación de saciedad después de comer

Reducir los niveles de colesterol en la sangre

Mejorar el rendimiento físico

Si se consume después del ejercicio, promueve la recuperación muscular

Reducir el estrés

Mejorar la producción de serotonina

Fortalecer el sistema inmune

Prevenir la osteoporosis

¿Cómo se hace un licuado de amaranto?

Si ya te convenciste a gozar de todos los beneficios de tomar licuados de amaranto, te compartimos una receta rápida y sencilla para que no pierdas un solo segundo.

Toma nota porque aquí está el paso a paso de un licuado de un licuado de amaranto con chocolate, almendra, y cerezas, tal como lo compartió Judy Barbe en Live Best.

Ingredientes

1/2 taza de cerezas, frescas o congeladas

1/2 taza de yogurt natural

1/2 taza de la leche de tu preferencia

1 cucharadas de crema de almendras

2 cucharadas de amaranto

1 cucharadita de cocoa sin azúcar

4 cubos de hielo

Una pizca de canela en polvo

Preparación

Mete todo a la licuadora.

Licúa hasta lograr una consistencia uniforme.

Sirve en tu vaso favorito y listo.

¡Disfruta!

Foto: Pexels.

