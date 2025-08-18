Más Información
Agosto ha sido, hasta ahora, un parteaguas para la temporada de chiles en nogada y, aunque se espera que se extienda hasta el 20 de septiembre, no nos aguantamos la ganas de compartirte nuestros favoritos.
Por ello, hoy en Menú te compartimos la segunda parte de esta ruta de chiles en nogada que no te puedes perder está temporada.
¿Chile en nogada con o sin capeado?
En lo que respecta al chile en nogada, pocas cosas (además del acitrón) son tan controversiales como el famoso capeado.
Independientemente de la tradición, pedir un chile en nogada con o sin capeado depende íntegramente de la preferencia del comensal. De hecho, en la mayoría de los restaurantes de la CDMX donde se ofertan chiles en nogada capeados, tienes las opción de optar por un chile sin capear.
Así que si no comes huevo o simplemente no te gusta el sabor, no hay ningún problema. Nada va a detenerte de encontrar tu chile en nogada favorito durante esta temporada.
¿Cuáles son los mejores restaurantes para comer chiles en nogada este 2025?
Toma nota y prepárate porque está temporada de chiles en nogada tiene múltiples y muy variadas propuestas de entre las cuales elegir. Claro que siempre puedes probarlas todas y después decidir cuál es tu favorito para regresar una y otra vez.
Fónico
Esta temporada de chiles en nogada, Fónico nos sorprende con un chile que adapta la receta tradicional sin dejar de lado los sabores que todos conocemos. Se vale un brisket de res acompañado de lomo de cerdo triturado para presentar un relleno delicioso y jugoso.
Además de fritas frescas, el chef Billy Maldonado añade chilacayote cristalizado para lograr un sabor dulce, pero cero empalagoso. Acompañado de un gastrique especiado de granada y un pan de agua artesanal, reglamente no podrías pedir nada más.
- Dirección: Salamanca 85, Roma Nte., Cuauhtémoc, CDMX.
- IG: @fonicocdmx
Cantina Filomeno
Por su parte, Cantina Filomeno nos apapachos con un chile en nogada tradicional acompañado de un par de platillos de temporada para acompañar que no podemos dejar de mencionar.
Aprovechando la temporada de lluvias, Cantina Filomeno sirve su chile en nogada con una "Cazuela de Hongos" con queso fundido y, para los intolerantes a la lactosa, un increíble “Caldo de Setas” con tuétano y champiñones silvestres.
¡No hay mejor forma de complementar está temporada de chiles en nogada!
- Dirección: Plaza Río de Janeiro 54, Roma Nte., Cuauhtémoc, CDMX.
- IG: @cantinafilomeno
Carolo y Casa Ó
Apostando por lo seguro, el chef Isaac Herrera trae de vuelta la receta de chiles en nogada que ha posicionado a Carolo como un imperdible de la temporada los últimos siete años.
Su nogada de nuez pecana y nuez de castilla fresca hace todo ala diferencia; se trata de un chile que parece derretirse en la boca. Y la mejor parte es que puedes disfrutarlo en Carolo y Casa Ó.
- IG: @carolo.mx y @casao.mx
- Precio: $430 c/u
Blanco Colima y Blanco Castelar
Si los chiles en nogada capeados son tu hit, entonces para nada puedes pasar por alto el de Banco Colima y Blanco Castelar. Su relleno de wagyu nacional y frutas a las brasas nos sorprendió de la mejor manera.
Además, lejos de hacer el platillo pesado, el capeado del chef Alfredo Carbajal hace un excelente trabajo elevando los sabores de la nogada y el relleno. ¡Y sin el regusto grasoso que esperarías de una capeado tan esponjoso!
- IG: @blanco_colima y @blanco_castelar
- Precio: $590 c/u
Aromas
De la mano del chef Eric Jetro, Aromas nos sorprendió con su propuesta vegetariana de un chile en nogada que para nada te hará extrañar la carne (aunque también ofertan una opción con carne).
El relleno de setas y frutas logra un perfecto balance de sabor y dulzor que te volará la cabeza. Definitivamente un imperdible incluso para quienes no son vegetarianos.
- IG: @aromascotidianos
- Precio: $380 c/u
Cachava
Si lo tuyo es lo monchoso y con un toque ahumado, la propuesta del chef Mike Dávila es todo lo que podrías pedir.
Imagínate un chile poblano tatemado al carbón, relleno de rib eye y frutas confitadas, bañado en una nogada con queso añejo y reducción de jerez. ¡Toda una explosión de sabores! Y para nada se siente pesado o too much.
- Dirección: P.º de los Tamarindos 90, Bosques de las Lomas, Cuajimalpa de Morelos, CDMX.
- IG: @cachava_mx
- Precio: $515 c/u
