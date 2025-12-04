Para acompañar tus sopas y cremas, o hacer tostadas y sándwiches, el pan forma parte de la rutina de muchas cocinas. Sin embargo, el consumo en exceso de harinas refinadas no es bueno para la salud.

Por ello, hoy en Menú te compartimos una receta de pan integral de caja casero, para que no tengas que olvidarte del pan. ¿La mejor parte? Se trata de una receta incluida en la Revista del Consumidor de Diciembre 2025. ¡Toma nota!

¿El pan integral es más sano?

De acuerdo con las dietistas Christa Brown y Lisa Valente, el pan integral es una opción de pan saludable que perfectamente puede sustituir al pan blanco de caja. Además, es muy fácil de conseguir en el supermercado, pues es una de las opciones de pan saludable más comerciales que puedes encontrar.

Foto: Unsplash.

La principal diferencia entre el pan blanco y el pan integral, explican las dietistas, es que la harina empleada en la preparación del pan integral está hecha a base de granos enteros, por lo que contienen más vitaminas, minerales, y fibra.

¿Cómo hacer pan integral de caja casero?

Y para que disfrutes de sus beneficios, aquí te dejamos la receta de pan integral de caja casero que compartió Profeco en colaboración con Monica Mannion.

Ingredientes

Para la masa

300 g de harina de trigo

200 g de harina integral de trigo

2 cucharaditas de sal

95 ml de leche

100 g de mantequilla sin sal

Para la levadura

1 sobre de levadura de 11 g

200 ml de agua tibia

2 cucharadas de harina de trigo

2 cucharadas de azúcar

Para decorar el pan

1 cucharada de ajonjolí

1 cucharada de semillas de linaza

5 ml de leche

Para el molde

1 cucharada de mantequilla

1 cucharada de harina de trigo

Utensilios

Tazón grande de vidrio

Tazón pequeño de vidrio

Cuchara sopera

Cuchara cafetera

Espátula para repostería

Brocha para repostería

Colador grande

Molde rectangular

Trapo de cocina

Batidor de globo

Foto: Unsplash.

Preparación

En el tazón pequeño añade el agua, las dos cucharadas de harina, el azúcar y la levadura. Mezcla hasta disolver.

Cierne las harinas y forma una fuente. Añade la sal, la leche, la mantequilla y la mezcla del paso 1. Amasa durante 10 minutos.

Dale forma redonda a la masa y mete la parte de abajo hacia dentro y colócala en el tazón.

Tapa el tazón con el trapo húmedo y deja reposar en un lugar tibio de la cocina de 45 minutos a una hora.

Coloca un poco de harina sobre la superficie y aplana con tus manos. Golpea la masa contra la mesa para quitarle el aire.

Reparte un poco de ajonjolí y linaza sobre la masa. Enróllala, divídela en dos partes y dale forma de bola a cada una.

Engrasa el molde con la mantequilla y enharínalo. Coloca las dos bolas de masa en el molde.

Tapa el molde con el trapo húmedo y deja reposar en un lugar tibio hasta que la masa duplique su tamaño.

Barniza con un poco de leche y espárcele encima ajonjolí y linaza al gusto.

Precalienta el horno a 220 ºC por 15 minutos y hornea a esa temperatura por 15 minutos. Baja a 190 ºC y hornea 30 minutos más.

Una vez cocido, saca el pan del horno. Espera 5 minutos antes de desmoldarlo. Déjalo enfriar por completo antes de rebanarlo para que no se apelmace.

