Cuando piensas en calabazas, es posible que no puedas evitar relacionarlas con Halloween; sin embargo, la temporada de calabaza en México se extiende hasta finales de diciembre, aunque puedes encontrarla todo el año en distintas regiones, por lo que es un ingrediente que forma parte de muchas recetas de invierno en México.

Hoy en Menú, te compartimos una receta de crema de calabaza al curry perfecta para acompañar estas tardes de frío y, en el proceso, fortalecer tu sistema inmune, pues la calabaza tiene muchos beneficios para tu salud.

¿Por qué comer calabaza durante la temporada de frío?

Entre los muchos beneficios de comer calabaza, Healthline resalta su alto aporte de antioxidantes y vitaminas, pero eso no es todo. Aquí te dejamos el aporte nutricional de 245 g de calabaza:

49 calorías

0.2 g de grasa

2 g de proteína

12 g de carbohidratos

3 g de fibra

78% de la DDR (dosis diaria recomendada) de Vitamina A

13% de la DDR de Vitamina C

12% de la DDR de Potasio

25% de la DDR de Cobre

9% de la DDR de Manganeso

15% de la DDR de Riboflavina

13% de la DDR de Vitamina E

8% de la DDR de Hierro

Así como pequeñas dosis de Magnesio, Fósforo, Zinc, Folato, y Vitaminas del Complejo B.

Desde luego, eso no es todo, pues debido a su alto contenido de antioxidantes, comer calabaza previene enfermedades crónicas como afecciones del corazón, de la vista, y hasta cáncer.

Foto: Unsplash.

Asimismo, Healthline resalta que su aporte de vitaminas y minerales fortalece tu sistema inmunológico, de modo que ayuda a combatir infecciones y cicatrizar heridas.

¿Cómo se hace la crema de calabaza al curry?

Como sabemos que la variedad y el sabor importan, aquí te dejamos la receta de crema de calabaza al curry de Rachel Gurk, creadora del blog de cocina Rachel Cooks, para que disfrutes de todos los beneficios de la calabaza en un platillo reconfortante perfecto para la temporada de frío.

Crema de calabaza al curry – 5 porciones (20 minutos)

Ingredientes

2 cucharaditas de aceite de coco

¼ de taza de cebolla amarilla picada

½ taza de apio picado

¼ de cucharadita de sal kosher

1 diente de ajo picado

1 cucharadita de polvo de curry (o al gusto)

3 tazas de caldo de pollo o de verduras sin sal

2 tazas de puré de calabaza

1 taza de yogurt griego sin azúcar

Miel al gusto (opcional)

Semillas de calabaza para emplatar (opcional)

Preparación

En una sartén mediana, pon a calentar el aceite a fuego medio. Agrega la cebolla, el apio, y la sal. Cocina durante 5 minutos o hasta que el apio se ablande.

Añade el ajo y cocina por un minuto extra, removiendo constantemente.

Vierte el caldo de tu elección y el puré de calabaza y espera a que rompa hervor.

Retira de la estufa y licua la sopa. Asegúrate de lograr una consistencia uniforme y cremosa. Puedes usar una licuadora regular o de inmersión.

Si usaste una licuadora regular, regresa al sartén y agrega, poco a poco, el yogurt griego sin dejar de remover.

Añade la miel si deseas un sabor ligeramente dulce.

Sirve y espolvorea semillas de calabaza si así lo deseas.

¡Disfruta!

Foto: Unsplash.

