Cuando se trata de cocina y recetas caseras, es muy común que un mismo ingrediente tenga un papel importante en distintas preparaciones; incluso es posible que estas preparaciones se parezcan mucho entre sí. Sin embargo, esto no quiere decir que dichas preparaciones sean iguales.

Tal es el caso del eggnog, o ponche de huevo, y el rompope; ambos se preparan con huevo, pero no son exactamente lo mismo, y hoy en Menú te explicamos la diferencia entre el ponche de huevo y el rompope.

¿Qué tienen en común el ponche de huevo y el rompope?

Como se menciona en el blog de comida Julie’s Cafe Bakery, tanto el ponche de huevo como el rompope se preparan haciendo uso de los mismos ingredientes principales:

Huevo

Leche

Azúcar

Vainilla

Sin embargo, hasta ahí llegan las similitudes.

¿Cuál es la diferencia entre el ponche de huevo y el rompope?

Julie’s Cafe Bakery reconoce que, pese a usar los mismos ingredientes, la diferencia entre el rompope y el ponche de huevo yace en los detalles de cada preparación.

Por ejemplo, mientras que el ponche de huevo puede contener huevos completos, el rompope se hace exclusivamente de las yemas de huevo.

Rompope. Foto: Imagen creada con AI.

¡Y no solo eso! El rompope también ocupa un lugar privilegiado entre otras bebidas alcohólicas mexicanas. Aunque, de acuerdo con información compartida por Profeco, la receta original del rompope sigue siendo un misterio fuera de las paredes del convento de Santa Clara, ubicado en la entonces ciudad de Puebla de los Ángeles.

Igualmente, el ponche de huevo no necesariamente debe contener alcohol, y el rompope, al menos tradicionalmente, sí. Entre los ingredientes principales del rompope, Profeco destaca:

Leche de vaca

Yemas de huevo

Almendras, aunque también puede contener piñón, nuez, o pistache

Azúcar

Almidone so féculas, para espesar

Alcohol

Eggnog, o ponche de huevo. Foto: Imagen creada con AI.

¿Cómo se hace el rompope mexicano?

Y, como ya te compartimos la receta del ponche de huevo, aquí te dejamos el paso a paso para hacer rompope en casa y que compares ambos sabores.

Rompope mexicano, receta de Gemma Aguayo-Murphy del blog de cocina Everyday Latina

Ingredientes

8 tazas de leche entera

⅛ de cucharadita de bicarbonato de sodio

1 taza de azúcar de caña

1 rama de canela

2 clavos enteros

⅛ cucharadita de nuez moscada molida

1 pizca de sal

8 yemas de huevo

1 cucharadita de extracto de vainilla

Ron o brandy

Preparación

Vierte la leche y el bicarbonato en una olla grande.

Mezcla a fuego medio y deja que hierva a fuego lento.

Una vez que hierva, añade el azúcar, la rama de canela, los clavos, la nuez moscada molida y la sal.

Baja el fuego a medio-bajo y deja que hierva a fuego lento durante 20 minutos. Remueve de vez en cuando con una cuchara de madera para evitar que la leche se pegue al fondo de la olla.

Deja enfriar durante 20 minutos.

En un bol grande, bate las yemas de huevo.

Incorpora las yemas de huevo a la mezcla de leche caliente, poco a poco, para atemperar los huevos.

Vuelve a poner la mezcla al fuego y cocina a fuego muy lento durante 15 minutos, removiendo constantemente con un batidor o una cuchara de madera, hasta que la mezcla espese ligeramente.

Cuela la mezcla con un colador de malla fina en un bowl.

Añade la vainilla y el alcohol.

Tapa y refrigera durante al menos 2 horas, o hasta que esté frío.

¡dDisfruta!

