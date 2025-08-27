Si estás buscando un lugar para desayunar en la Roma, ¡no busques más! Hoy en Menú te presentamos Columba Café, un lugar tan acogedor como aesthetic, y lleno de personalidad.

¿Qué es Columba Café?

Conocido primero por su sucursal en la Del Valle, Columba Café es un espacio (sin importar la sucursal) caracterizado por su calidez y atmósfera acogedora en donde pasar un buen rato, y disfrutar de algo sabroso, es lo único que importa.

La segunda sucursal de Columba Café es verdaderamente el lugar perfecto para desayunar en la Roma. Es como un pequeño oasis en donde el ritmo de la ciudad se pone en pausa sin hacer a un lado la energía que caracteriza a la zona.

¿Qué desayunar en Columba Café?

Las mañanas en este lugarcito para desayunar en la Roma empiezan con un café al gusto y un pan de la casa. Nosotros nos enamoramos de su latte art y los chocolatines. ¡El combo perfecto!

Si todavía no estás seguro de qué ordenar, te recomendamos pedir unas "Picaditas de cecina" para disfrutar mientras revisas el menú a gusto. Se sirven con frijol, cecina auténtica, queso fresco, y crema.

Foto: Instagram.

Para continuar, unos "Huevos Columba" o "Huevos cazuela" son perfectos. Los primeros se sirven fritos sobre una tortilla de maíz rellena de queso Oaxaca y bañados en mole negro. Los segundos son todo un sueño; se sirven estrellados y bañados en salsa pomodoro, complementados con queso mozzarella, albahaca, y pan de la casa.

Y si sientes que te queda un huequito, sus enmoladas, rellenas de pollo y bañadas en un mole especial con crema, queso, y cebolla, son una opción increíble si se te antoja algo que juegue con lo salado y lo dulce.

Foto: Instagram.

Claro que sus enchiladas suizas, rellenas de pollo y bañadas en salsa verde cremosa, servidas con queso manchego gratinado, también son ideales para satisfacer el antojo de algo picosito y lleno de sabor.

¿Solo sirven desayunos en Columba Café?

¡No! Columba Café no solo es un excelente lugar para desayunar en la Roma, también es perfecto para disfrutar de un brunch estilo buffet los fines de semana y hasta pasar una velada agradable un viernes con pizza y música en vivo.

Foto: Instagram.

Su brunch es un must para todos aquellos que disfrutan de la comida como si fuese una aventura. No hay menú fijo para los fines de semana de brunch; así que jamás sentirás que se trata de una experiencia repetida.

¡Así que no esperes más y lánzate a conocer uno de los mejores lugares para desayunar en la Roma!

Columba Café Roma

Dirección: C. Guaymas 33, La Romita, Roma Nte., Cuauhtémoc, CDMX

Horarios: Lunes a Sábado de 8:00 a 22:00 hrs, y Domingo de 8:00 a 20:00 hrs.

IG: @columbacafe

