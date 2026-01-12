Comer frutas son una excelente forma de mantener una dieta balanceada y rica en vitaminas y minerales; sin embargo, las frutas contienen más que solo fibra.

Las frutas son ricas en fructuosa, un tipo de azúcar natural, y sí, sí podría afectar tu salud consumir demasiadas frutas ricas en azúcar. Por ello, hoy en Menú, te compartimos algunas de las frutas con mayor contenido de azúcar, para que sepas cuando evitarlas o moderar su consumo.

¿La fructuosa es mala?

De acuerdo con información compartida por Harvard Health Publishing, la fructuosa por sí misma no es inherentemente mala para la salud. Sin embargo, hoy en día, la fruta no es la única fuente de fructuosa. De hecho, la fructuosa es una de las dos azúcares añadidas más encontradas en productos de consumo alimenticio.

El problema con la fructuosa, según menciona Healthline, es que no puede ser procesada inmediatamente como la glucosa, pues primero deber ser convertida en glucosa por las células de tu hígado.

De hecho, la mayoría de las personas no digieren por completo toda la fructuosa que llegan a consumir en un día, y esto termina por provocar malestar estomacal y gases. Además, si también consumes muchas calorías, tu hígado termina por convertir la fructuosa en grasa y, según Healthline, esto puede tener múltiples efectos negativos en la salud, tales como:

Aumento del colesterol en la sangre

Presión arterial lata a causa de altos niveles de ácido úrico

Hígado graso

Resistencia a la insulina

Resistencia a la leptina

¿Cuáles son las frutas con más contenido de azúcar?

Y para que no te quedes con la duda, aquí te dejamos algunas de las frutas que, según datos compartidos por WebMD y My Food Data, más alto contenido de azúcar por porción (una taza) tienen:

Tamarindo – 47 g

Mamey – 35 g

Litchi – 29 g

Granadilla – 26 g

Granada – 24 g

Mango – 23 g

Uva – 23 g

Cereza – 19 g

Plátano - 18 g

Sin embargo, la misma porción de pasas (deshidratadas), puede contener hasta 108 g de azúcar, por lo que se recomienda tener aún más cuidado con las frutas deshidratadas.

¿Cuánta fructuosa se puede consumir al día?

Mientras que no hay un límite establecido de consumo de fructuosa, pues dentro de las dietas suele considerarse como un derivado de azúcar o un tipo de azúcar añadida, fuentes como la National Academy of sports Medicine y la especialista Salwa W Rizkalla, que un consumo moderado, no supone un riesgo para la salud.

Este consumo suele medirse entre los 50 g y 100 g al día, estimando un promedio de 80 g de fructuosa para asegurarse de que no influye tu salud de manera negativa.

