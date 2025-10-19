Remojar la lechuga en vinagre es una práctica común en muchos hogares y cocinas profesionales, especialmente cuando se busca consumir vegetales frescos de manera segura.

Esta acción no solo ayuda a eliminar impurezas, sino que también reduce significativamente la carga microbiana presente en las hojas. Hoy te decimos cómo utilizar dicho hack al cocinar.

La lechuga, al igual que otros vegetales, puede estar contaminada de microorganismos nocivos. Foto: Freepik

¿Qué hace el vinagre blanco en los vegetales?

El vinagre, especialmente el blanco, contiene ácido acético, compuesto con propiedades antimicrobianas que actúa eficazmente contra bacterias y hongos, tanto en las superficies de la cocina como en los alimentos.

Aunque no sustituye a los desinfectantes, su uso durante el lavado de frutas y verduras puede ayudar a reducir la presencia de microorganismos como Escherichia coli, Salmonella y Listeria, esto de cuerdo con un artículo del Aktif International Üsküdar Hospital, Turquía.

Este producto obtenido a partir de la fermentación del alcohol de caña de azúcar, maíz o melaza, cuenta con propiedades antibacterianas y antisépticas. Por eso se le utiliza para eliminar organismos como los gérmenes, bacterias y moho, incluso en los alimentos.

Según la Food and Drug Administration (FDA), "los productos frescos pueden estar contaminados de muchas maneras: durante la etapa de crecimiento con la tierra, agua o el fertilizante; y después de la cosecha, pasan por muchos manos y se incrementa el riesgo de contaminación".

Además, la contaminación puede ocurrir cuando el producto ya ha sido comprado, durante la preparación de los alimentos o debido a un mal almacenamiento. Así que la desinfección es un paso básico previo a cocinarlos.

Además de realzar el sabor de los alimentos, el vinagre blanco puede ayudar a la desinfección de productos frescos. Foto: Freepik

¿Cómo usar vinagre para desinfectar la lechuga?

Este método es eficaz, seguro y fácil de implementar en casa. Para desinfectar la lechuga con vinagre blanco de manera efectiva, realiza lo siguiente:

Lava la lechuga con agua corriente para remover la tierra o residuos visibles. Prepara una solución con una taza de vinagre blanco por tres tazas de agua. Remoja la lechuga en la mezcla durante 10 minutos. Asegúrate de que todas las hojas queden sumergidas. Enjuaga con agua fría para eliminar cualquier resto del vinagre. Escurre antes de guardar o servir.

¿Qué otros usos tiene el vinagre blanco en la cocina?

Karla Leal, nutricionista y colaboradora de la revista Túa Saúde, señala que el vinagre blanco también se puede utilizar en la preparación de salsas, para aderezar ensaladas, hacer conservas, marinadas o para cocinar carnes y pescados.

Pero es un hecho: al incorporar el vinagre en tu rutina de limpieza de vegetales, puedes disfrutar tus ensaladas con mayor tranquilidad y frescura.

