¿Te pasa que a veces sientes un extraño ardor en el pecho o la garganta? ¡Podría ser acidez estomacal! Hoy en Menú te explicamos qué es y qué debes comer para evitar la acidez estomacal.
¡Toma nota!
¿Qué es la acidez estomacal?
La acidez estomacal, entendida como esa sensación de ardor en la garganta que puede resultar molesta, es un síntoma de algo mucho más complejo.
De acuerdo con Mayo Clinic, el reflujo gastroesofágico (conocido como RGE) es lo que provoca la acidez estomacal. Ocurre cuando el ácido de tu estómago, encargado de procesar los alimentos, sube al esófago y causa esa sensación de malestar conocida como acidez estomacal.
Es relativamente común que ocurra de vez en cuando; sin embargo, de ser recurrente, podría provocar una severa irritación, inflamación, sangrado, y hasta ulceras en el esófago. Entre las causas asociadas al reflujo gastroesofágico y acidez estomacal, Mayo Clinic resalta las siguientes:
- Fumar
- Comer mucho antes de dormir
- Consumir demasiadas grasas
- Beber alcohol y café
- Ingesta de medicamentos como aspirinas
- Condiciones como obesidad y embarazo
¿Qué alimentos provocan reflujo y acidez?
Pese a que las causas antes mencionadas son las principales causas del reflujo gastroesofágico y la acidez estomacal, fuentes como Johns Hopkins Medicine y University Hospitals, hacen hincapié en que la dieta tiene mucho que ver.
Entre los alimentos que provocan reflujo y acidez se encuentran:
- Comida frita
- Pizza
- Frituras procesadas, como las papas fritas (chips)
- Chile en polvo
- Pimienta
- Comida con alto contenido de grasa, como las salchichas o el tocino
- Queso
- Cítricos
- Chocolate
- Menta
- Bebidas carbonatadas
- Café
- Alcohol
- Salsas elaboradas con tomate
¿Qué alimentos ayudan a evitar el reflujo y la acidez estomacal?
¡Pero también te tenemos la solución! Aquí te dejamos algunos de los alimentos, que según datos compartidos por Johns Hopkins Medicine y University Hospitals, previenen el reflujo y la acidez estomacal:
- Pechuga de pollo, sin piel y horneada, hervida, o a la plancha
- Lechuga
- Apio
- Pimientos
- Arroz integral
- Melón
- Avena
- Jengibre
- Hinojo
Asimismo, al elegir tus alimentos, pensando en reducir el reflujo y la acidez estomacal, puedes optar por alimentos que cumplan con los siguientes parámetros:
- Buen aporte de fibra
- Un pH alcalino
- Alto contenido de agua
Igualmente, para aliviar los síntomas, no es del todo necesario el consumo de antiacidos, sobre todo sin antes consultar a un médico; pues, de acuerdo con Johns Hopkins Medicine, un vaso de leche descremada puede ayudar a aliviar la sensación de ardor en la garganta o el pecho.
Cabe mencionar que es importante que sea leche descremada, ya que la grasa de la leche entera podría lograr el efecto opuesto y empeorar los síntomas.
