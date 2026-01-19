Cuando piensas en tendencias, seguramente crees que va de la mano con la moda, el entretenimiento, o el arte; sin embargo, las tendencias abarcan casi todo lo que conocemos.

Hay tendencias en turismo, en hospitalidad, y sí, también hay tendencias en cocina. Hoy en Menú, te compartimos algunas de las tendencias de cocina que sin duda querrás degustar este 2026.

¿Quién dio a conocer las tendencias de sabor para el 2026?

Las tendencias de cocina para este 2026 se dieron a conocer a través del Culinary + Cocktail Trend Forecast anual de Kimpton Hotels. Se reunió a múltiples expertos en la industria gastronómica y de la coctelería, y se logró armar una predicción de los sabores que podemos esperar que dominen la escena este año.

Este 2026, según Kimpton, los estilos culinarios, ingredientes disruptivos y técnicas especializadas, se convertirán en el tema de conversación, invitándonos a explorar cócteles cuya base es la tecnología o, incluso, alternativas lácteas frutales.

Foto: Cortesía.

Aunque, como menciona la Directora de Programación y alianzas de Luxury & Lifestyle Americas en IHG, “[la cocina] no se trata de perseguir tendencias, sino de liderar con autenticidad, maestrías, y un toque lúdico”.

Leer también: Cómo hacer "gringas estilo rancho" con la receta de Doña Ángela

Tendencias de cocina 2026

Aquí te dejamos los sabores que puedes esperar encontrar en las cocinas este 2026.

Carbón

Mezclando el pasado con el futuro, el carbón tendrá un renacimiento dentro de la cocina. Destacará el Binchotan, un carbón blanco japonés cuya esencia es tan delicada como poderosa.

Pancakes

Los pancakes como el Hotteok coreano y el Bánh Xèo vietnamita se vuelven la base versátil y sólida para combinaciones creativas, con sabores inesperados, extendiéndose más allá de las ciudades que los vieron nacer, teniendo cabida en todo el mundo.

Foto: Cortesía.

Multiculturalidad

La herencia no faltará este 2026; será posible notar las influencias de diferentes tradiciones en un mismo platillo, trascendiendo tiempo y espacio.

Dips

Este 2026 espera sorprenderte con dips inspirados en platillos fuertes, posicionados como la tendencia más vanguardista del snacking elevado. Con una estética elegante y fresca, platillos clásicos como el gumbo o el cacio e pepe se reinterpretarán en dips exquisitos, donde la miniatura puede ser la experiencia de sabor más grande.

Foto: Cortesía.

Cítricos

El calamansi, hallabong y sumo, llevan su personalidad vibrante a menús de comida y bebida, ofreciendo un sabor renovado cuyas notas ácidas, dulces y de aromas inesperados, desafían los límites de lo convencional. Se espera saborearlos en cócteles infusionados con yuzu o aderezos de calamansi-miso para mariscos.

Leer también: Cuándo y dónde será el Festival del Pulque y Mezcal 2026

Tendencias de coctelería 2026

Y hablando de cocteles, aquí te dejamos las tendencias de coctelería para este 2026.

Botánicos

Las frutas y botánicos toman el lugar del azúcar en la coctelería y nos llevan hacia una geometría gustativa donde la rosa, la flor de saúco y la cereza aportan dulzor de forma natural.

Texturas

Las texturas dominan el 2026, desde un matcha con una espuma que asemeja a las nubes, hasta un toque gelatinoso en un latte suave. Los mixólogos exploran los ingredientes que aportan complejidad y contraste.

Leche de frutas

Las alternativas lácticas no se quedan en las semillas. Este 2026 la leche de plátano, popular en Corea, se extenderá a las barras desayunos de todo el mundo.

Más café

Los granos especiales, perfiles de terroir, variedades resistentes al clima y mezclas fermentadas marcarán tendencias únicas. Los amantes del café celebrarán la llegada de variedades como Colombian Gesha, Ethiopian Hambela, Ethiopian Uraga Heo, Papua New Guinea Volcanic Robusta y Lijang Yunnan Bam,

Nuevo spritz

El spritz cede su lugar al Garibaldi que se convierte en el aperitivo favorito por su equilibrio de frescura y bajo contenido de alcohol. En versiones más trendy, se combinará con cítricos únicos,

Espectáculos

Siguiendo la premisa de que ‘el amor nace de la vista’, los cócteles y bebidas evolucionan hacia preparaciones donde cada capa es evidente, teniendo una experiencia en todos sentidos, Desde cócteles hasta cafés, estas bebidas combinan sabores que invitan a la indulgencia.

Foto: Cortesía.

Notas herbales

Habrá muchos sabores herbales e ingredientes inesperados como el aloe, chayote, eucalipto y pimienta berry, que aparecerán cada vez más en combinaciones encantadoras. Esta evolución del movimiento ‘del jardín a la copa’ invita a disfrutar ingredientes frescos, de temporada y de origen local.

Tecnología aplicada

Los bares integrarán desde humo y máquinas aromáticas, hasta técnicas innovadoras como switching y sous-pression, que usan congelación profunda para transformar sabores.

El año del vino

Los vinos de Asia-Pacífico y los cócteles espumosos españoles ganarán popularidad global. Burdeos, que había quedado opacado por otras uvas en años recientes, volverá a ocupar un lugar central en los menús de vino.

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters