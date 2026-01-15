El Festival del Pulque, Gastronomía Típica, y Mezcal, organizado y llevado a cabo por la firma Adelitas Empresarias, ha dado a conocer su programa para este 2026 y seguro que te sorprenderá de la mejor manera.

Hoy en Menú, te cotamos todo lo que se sabe del Festival del Pulque, Gastronomía Típica, y Mezcal 2026, para que organices tu agenda y no te pierdas este increíble evento.

¿Qué es el Festival del Pulque, Gastronomía Típica, y Mezcal?

El Festival del Pulque, Gastronomía Típica, y Mezcal es un punto de encuentro en el que el público disfruta de un acercamiento a algunos de los exponentes gastronómicos y culturales más reconocidos de México.

En colaboración con Adelitas Empresarias, firma mexicana que impulsa la productividad de las empresas nacionales, este festival gastronómico crea un espacio en el que se celebran la cultura e identidad mexicanas a través de sus sabores.

En esta ocasión; sin embargo, el Festival del Pulque, Gastronomía Típica, y Mezcal se propone llevarse a cabo como una trilogía. ¡Así es! Este 2026 no habra una sola edición del festival, sino 3, y no te puedes perder ninguna.

Leer también: Cuál es la mejor carne para hacer milanesas

¿Cuándo y dónde será el Festival del Pulque, Gastronomía Típica, y Mezcal 2026?

Este 2026 se llevarán a cabo 3 ediciones diferentes de este festival gastronómico y, de acuerdo con Adelitas Empresarias, “cada edición tendrá una vibra diferente”.

Festival del Pulque, Gastronomía Típica y Mezcal – 8va Edición: Leyendas del Maguey. Marzo 14 y 15.

Foto: Adelitas Empresarias / IG.

Festival del Pulque, Gastronomía Típica y Mezcal – 9na Edición: Expresión Creativa. Julio 4 y 5.

Foto: Adelitas Empresarias / IG.

Festival del Pulque, Gastronomía Típica y Mezcal – Edición Especial – 10ma edición: Catas y Maridajes. 5 y 6 septiembre.

Foto: Adelitas Empresarias / IG.

La sede de estás tres ediciones del Festival del Pulque, Gastronomía Típica, y Mezcal 2026 será Doméstico en Av Nuevo León 80, Hipódromo, Cuauhtémoc, CDMX.

Todos los días de festival se llevarán a cabo a lo largo de una jornada de 10:00 a 20:00 hrs.

Leer también: Contraindicaciones de comer piña

¿Qué habrá en el Festival del Pulque, Gastronomía Típica y Mezcal 2026?

Entre las actividades a esperar en cada una de las ediciones del Festival del Pulque, Gastronomía Típica y Mezcal, se encuentran:

“ Leyendas del Agave ”: Vendimia de mezcal y pulque artesanal, obra de teatro inspirada en las leyendas del agave con Mayahuel como protagonista, y talleres temáticos.

”: Vendimia de mezcal y pulque artesanal, obra de teatro inspirada en las leyendas del agave con Mayahuel como protagonista, y talleres temáticos. “ Expresión Creativa ”: Talleres creativos y actividades donde el pulque y el mezcal se vuelven inspiración, y vendimia de mezcal y pulque artesanal.

”: Talleres creativos y actividades donde el pulque y el mezcal se vuelven inspiración, y vendimia de mezcal y pulque artesanal. “Catas y Maridaje”: Experiencias de cata y maridaje programadas, así como recorridos gastronómicos, y vendimia de mezcal y pulque artesanal.

El acceso a cada edición del Festival del Pulque, Gastronomía Típica, y Mezcal 2026 tendrá un costo de $60.00 pesos en preventa, y $80.00 en la taquilla ese mismo día. Sin embargo, también puedes registrar tu participación sin pagar la preventa en ese momento y hacer fila el día del evento.

¿La mejor parte? Si eres de los que no se pierde una sola edición, este año podrás disfrutar de una Experiencia VIP de Cierre. Si asistes a las tres ediciones, puedes recolectar sellos especiales que, al final de la tercera edición te darán acceso a una experiencia inolvidable.

¡No te puedes perder el Festival del Pulque, Gastronomía Típica, y Mezcal 2026!

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters