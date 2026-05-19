La Vid Argentina está de manteles largos, celebra 25 años como el favorito de los comensales que buscan la auténtica cocina argentina. Para celebrar, invitó a los clientes que los han acompañado todos estos años, quienes disfrutaron de una peculiar cena, amenizada por un espectáculo de tango.

“Han sido años de mucho trabajo y no ha sido fácil, pero estamos felices con el resultado y deseamos seguir muchos años más.”

“Nos distingue que siempre hemos brindado la mejor calidad en alimentos y bebidas, y nuestro servicio es impecable”, indicó Mauricio Asaf, socio del restaurante.

Vid Argentina celebra su 25 aniversario. Foto: Cortesía

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Cena Sensorial

Se dieron cita 200 invitados, los más asiduos a las siete sucursales, que son Insurgentes, Insurgentes VIP, Condesa, Polanco, Interlomas, Arboledas y Metepec, quienes disfrutaron de una cena maridaje preparada con gran dominio.

El menú constó de empanada de picanha, queso provoleta con tomate al orégano, churrasco Certified Angus Beef a la parrilla y cebolla caramelizada rellena con puré de papa, y para cerrar con broche de oro, un gelato cheesecake con maracuyá, cortesía de Valtti, destacada heladería.

“La carne la importamos de Estados Unidos y el vino de Mendoza, Argentina, de Finca la vid. Para el maridaje servimos un Malbec y Cabernet, ambos Gran Reserva.”

“Queríamos ofrecer una velada totalmente argentina, por ello, el tango, el cual se presenta una vez al mes en la sucursal de Condesa”, aseguró Óscar Nissen, socio fundador de La Vid Argentina.

Más de 200 invitados acudieron a la celebración. Foto: Cortesía

En un mes se consumen en todas las sucursales:

Casi 18 toneladas de carne

10 mil botellas de vino

Acuden 90 mil comensales

Fogones con historia

Este feudo fue pionero en ofrecer un servicio de tenedor libre y de traer a las mesas mexicanas más allá de un choripán, sino una gran opción de cortes de carne, ya se picanha, colita de cuadril, vacío, churrasco y arrachera, así como ensaladas, pastas y quesos.

“Llegamos en el 2000 a México y mi esposa le enseñó al chef las típicas recetas argentinas, fue bastante atractivo para el paladar y eso nos permitió abrir más sucursales.”

“En todos los restaurantes ofrecemos comidas y cenas, solo en Insurgentes y Metepec hay desayunos todos los días”, puntualizó Nissen.

Pioneros en ofrecer un servicio de tenedor libre. Foto: Cortesía

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