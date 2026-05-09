El Día de las Madres está a la vuelta de la esquina; si aún no sabes qué regalarle, sorpréndela con este postre de carlota con duraznos en almíbar. Sencillo, económico y rápido de hacer. Aquí en Menú te damos la receta.

¿Cuál es el origen del postre carlota?

La carlota es un postre popular en México; se distingue por sus capas de galletas y una mezcla cremosa, generalmente preparada con leche condensada y frutas como limón, fresa o mango.

De acuerdo con el blog de la pastelería francesa Very Gourmand, su origen se remonta a la Europa de los siglos XVIII y XIX. Se cree que proviene del pastelillo charlotte y en aquella época se preparaba con pan o bizcochos acomodados alrededor de un molde.

Otra de sus ventajas es que no necesita horno, puesto que únicamente se refrigera para poder comerlo frío. Así que también es el postre perfecto para le temporada de calor.

La carlota no necesita de horno y su ingrediente principal son galletas Marías. Foto: Unsplash

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¿Cómo hacer carlota de duraznos en almíbar para el Día de las Madres?

Preparar una carlota es un detalle casero y lleno de cariño, apto para consentir a mamá en su día. La versión que hoy te presentamos lleva duraznos en almíbar, que destaca por su toque dulce y fresco.

Si quieres aprender a elaborarlo, aquí te dejamos el paso a paso:

Ingredientes:

1 lata de leche condensada

1 lata de leche evaporada

1 lata de duraznos en almíbar

1 sobre de grenetina

1 1/2 de paquete de queso crema

2 paquetes de 30 galletas Marías

Hojas de menta

Procedimientos:

Hidrata el sobre de grenetina en una taza. Después, disuelve la grenetina colocándola en baño María a fuego lento. Corta los duraznos en almíbar en rebanadas finas. Agrega a la licuadora la leche condensada, la leche evaporada, el queso crema y la mitad de los duraznos fileteados. Mezcla. En un refractario de vidrio, acomoda una base de galletas Marías. Ahora coloca una capa de la mezcla de duraznos en almíbar. Añade una capa de duraznos fileteados. Repite el orden de las capas hasta terminar. Lleva tu carlota al refrigerador por mínimo 3 horas. Una vez que la carlota esté cuajada, sácala y decora con un poco más de duraznos y las hojas de menta.

¡Listo! Con ingredientes sencillos y pocos pasos, cualquiera puede elaborar una carlota de duraznos en almíbar y sorprender en la reunión del 10 de mayo.

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