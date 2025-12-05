Cuando existe malestar en el sistema digestivo, todo el cuerpo lo resiente; por ello, padecimientos como la enfermedad inflamatoria intestinal pueden afectar de forma significativa la calidad de vida de quien los presenta.

Una forma natural de apoyar el bienestar es ajustar la alimentación hacia una dieta que favorece la desinflamación. Por ello, en Menú te compartimos tres de los mejores alimentos que pueden ayudar en este proceso.

La alimentación adecuada puede marcar la diferencia en casos de inflamación del colon. Foto: Freepik

¿Qué hacer cuando se sufre de inflamación en el intestino?

La inflamación del colon, señala el portal especializado en atención médica GoodRx, es un padecimiento crónico que aparece cuando el tejido del colon se encuentra inflamado, irritado y dañado, y puede derivar de enfermedades como la colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn.

Parte del tratamiento comienza con los hábitos diarios, especialmente con la alimentación, ya que existen alimentos que simplemente no le sientan bien al intestino. En caso de presentarse inflamación intestinal, el sitio University Hospitals recomienda, en primer lugar, disminuir el consumo de fibra.

Esto se debe a que los alimentos bajos en fibra suelen ser más fáciles de digerir y menos irritantes para el intestino, sobre todo cuando hay síntomas como dolor abdominal o diarrea. La misma fuente aconseja optar durante estos episodios por granos refinados, verduras bien cocidas y frutas blandas.

Cambios simples en la dieta ayudan a mejorar el bienestar intestinal día a día. Foto: Freepik

Por otro lado, el portal especializado en salud sugiere que, para quienes padecen inflamación intestinal de forma recurrente, se prefieran aceites en lugar de grasas sólidas y se limite su consumo a menos de ocho cucharaditas al día. Además, si existe intolerancia a la lactosa, es importante seguir evitando los lácteos o elegir productos con bajo contenido de lactosa o sin lactosa.

Además de mantener una hidratación constante y adecuada, algunos alimentos específicos pueden ayudar a mejorar los síntomas relacionados con la inflamación intestinal.

Una dieta con fibra adecuada puede apoyar el buen funcionamiento del sistema digestivo. Foto: Freepik

¿Qué alimentos alivian la inflamación intestinal naturalmente?

Existen diversos consejos para las personas que padecen enfermedad inflamatoria intestinal; sin embargo, hay tres alimentos que, además de ser fáciles de incorporar a la dieta, pueden apoyar de forma natural en el manejo de los síntomas.

Alimentos fermentados

El portal del centro médico Scotte Baylor & White Health menciona en su apartado sobre el tratamiento de la inflamación de colon que alimentos fermentados como el yogur, el kéfir, el chucrut, el kimchi y el miso contienen probióticos vivos capaces de mejorar la diversidad del microbioma intestinal.

Un microbioma más equilibrado puede reducir la inflamación del colon y favorecer la regulación inmunitaria.

Asimismo, el Observatoire de la Prévention del Instituto de Cardiología de Montreal destaca que la fermentación, un proceso histórico en la preparación de alimentos, está asociado, según estudios recientes, con una disminución significativa de la inflamación, considerada un factor de riesgo clave en múltiples enfermedades crónicas, incluidas las cardiovasculares.

El yogur, kéfir y kimchi destacan por su aporte natural de probióticos. Foto: Freepik

Verduras de hoja verde

Verduras como las espinacas, la col rizada, la acelga y otras hojas verdes son ricas en vitaminas y compuestos antiinflamatorios. Además, GoodRx señala que estos vegetales aportan magnesio, un mineral que puede ayudar a aliviar el estreñimiento y favorecer un intestino más equilibrado.

Por otro lado, optar por verduras cocidas puede ayudar a reponer el agua perdida durante episodios de heces blandas, menciona la misma fuente.

Las hojas verdes son una opción ligera y nutritiva para mejorar la digestión. Foto: Freepik

Proteínas magras

Según GoodRx, los alimentos altos en proteína ayudan a generar saciedad, lo cual puede ser especialmente útil después de defecar.

Además, la ingesta de proteínas magras se vincula con la producción de compuestos que favorecen el crecimiento de bacterias intestinales saludables, contribuyendo así a una mejor salud intestinal.

Durante los brotes de inflamación del colon suele haber pérdida de proteínas debido a diarrea, perforaciones intestinales o sangrado. Por ello es aún más importante reponerlas mediante fuentes de calidad. Se recomienda incorporar a la dieta:

Carnes tiernas y bien cocidas: aves, salmón u otros pescados, carne de res magra o cerdo sin grasa añadida

Mantequillas suaves de frutos secos y semillas: cacahuate, almendra o semillas de girasol

Huevos bien cocidos

Tofu

Carnes magras, tofu y huevos son opciones suaves para el sistema digestivo. Foto: Freepik

En otros consejos,aunque durante un brote se aconseja limitar la fibra, no debe eliminarse por completo de la dieta diaria. Scotte Baylor & White explica que es recomendable aumentar gradualmente su consumo y mantenerse bien hidratado para permitir que el cuerpo se adapte sin irritación adicional.

Siempre es recomendable consultar a un especialista para adaptar la dieta a cada caso, pero pequeños cambios diarios pueden convertirse en un gran apoyo para mejorar la calidad de vida.

