La decisión de PlayStation de poner fin a la venta de videojuegos en formato físico encendió un debate entre jugadores, coleccionistas y la industria. Sin embargo, el anuncio también dio pie a una inesperada ola de burlas en redes sociales, donde Domino’s Pizza y KFC aprovecharon la tendencia para lanzar publicaciones que rápidamente se hicieron virales.

State Of Play 2026: estos fueron los anuncios más importantes del evento de PlayStation; conoce la lista completa de novedades. Foto: Canva

¿Qué pasó con PlayStation y los videojuegos en formato físico?

La compañía japonesa confirmó que a partir de 2028 dejará de vender videojuegos en formato físico para todas sus consolas, una medida con la que busca adaptarse al creciente consumo de títulos digitales.

De acuerdo con la empresa, el cambio responde a la forma en que la mayoría de los jugadores adquiere actualmente sus videojuegos, por lo que considera que la transición hacia un catálogo completamente digital representa una evolución natural del mercado.

Important updates:



News on physical discs for new games - https://t.co/BzZODXdWGY



News on PlayStation Store on PS3 and PS Vita - https://t.co/ev3mN6wj14 pic.twitter.com/PWXTZGHAh6 — PlayStation (@PlayStation) July 1, 2026

Aunque la estrategia apunta a fortalecer la distribución digital, el anuncio provocó una fuerte reacción entre quienes prefieren conservar sus juegos en disco o mantener colecciones físicas.

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Domino’s se burla de PlayStation con una "pizza digital"

Mientras la noticia crecía, Domino’s Pizza UK decidió sumarse a la conversación con un comunicado cargado de ironía publicado en X, antes Twitter.

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En la publicación, la cadena anunció, en tono de broma, que a partir del 1 de abril de 2027 dejará de fabricar pizzas físicas para ofrecer únicamente pizzas digitales, las cuales podrían "descargarse" y disfrutarse únicamente con la imaginación.

Domino’s se burla de PlayStation con una "pizza digital". Foto: Captura de pantalla

Sin embargo, no fue lo único, ya que la marca llevó aún más lejos la broma al escribir en un comentario:

"Al mismo tiempo, nuestra muy querida frase de efecto 'Domin-oh-hoo-hoo' se actualizará a '¿Domin-oh-hoo-cuya-fue-esta-idea-tan-estúpida?'".

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Como era de esperarse, el mensaje se volvió viral y desató varias reacciones de usuarios, quienes aseguraron entre bromas que Domino’s estaba "dándole una lección" a PlayStation con su ingeniosa respuesta.

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KFC también se suma al trend contra PlayStation

La cadena de comida rápida KFC tampoco dejó pasar la oportunidad y publicó un mensaje satírico en la misma red social.

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Con el estilo característico de la conversación en redes, la marca escribió:

"ÚLTIMA HORA: KFC dejará de ofrecer su formato físico a partir de hoy. Sus productos solo se podrán consumir a través de su app en formato falso png."

KFC se burla de PlayStation. Foto: Captura de pantalla

Esta publicación también acumuló interacciones y reforzó la tendencia alrededor del anuncio de PlayStation, convirtiendo el tema en uno de los más comentados entre la comunidad gamer.

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