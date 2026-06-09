Lima. El resultado final del balotaje o segunda vuelta presidencial en Perú, que lidera estrechamente el izquierdista Roberto Sánchez sobre la derechista Keiko Fujimori, se conocerá dentro de un plazo de dos semanas o a fines de junio, dijo este martes a la AFP el jefe de la autoridad electoral a cargo del escrutinio.

Con 96% de las actas escrutadas, Sánchez obtiene el 50.05% de los votos frente al 49.94% de Fujimori, una diferencia de apenas 20 mil sufragios.

El escrutinio de la elección del domingo "podría demorar entre dos semanas o hasta fin de mes", dependiendo de las observaciones a las actas que se registren, dijo el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Bernardo Pachas.

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Para que el balotaje del domingo tenga un ganador, se deberán revisar además actas impugnadas que contienen unos 450 mil votos, lo que puede llevar días.

"Estamos muy confiados y optimistas, con tranquilidad para respetar los resultados al 100%", dijo Sánchez a periodistas este lunes.

Poco antes, Fujimori también exhortó a la calma. "Tenemos que esperar hasta el final. Lo que corresponde en estos momentos es paciencia y serenidad. Vamos a respetar el resultado sea cual sea", afirmó.

"Está para cualquiera"

El balotaje enfrentó a la hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) con el heredero político del exmandatario Pedro Castillo, preso tras un fallido autogolpe de Estado en 2022.

Es la cuarta vez que Fujimori compite por la presidencia, en tanto que para Sánchez es su primera postulación.

Muchos votantes dijeron que esperan que el nuevo gobierno acabe con la criminalidad que azota al país y la turbulencia política que hizo que Perú tuviera ocho presidentes desde 2016.

"Es un empate técnico, está para cualquiera. Es un resultado que se puede revertir en las siguientes horas, no se está hablando todavía de ganador o ganadora", aseguró a la AFP el especialista en temas electorales José Tello.

Festejos en los dos bandos

Fujimori, una administradora de empresas de 51 años, apeló al legado ambivalente de su padre, quien estabilizó la economía y derrotó a la insurgencia, pero fue acusado de crímenes de lesa humanidad.

"Estoy alegre porque sé que va a hacer un buen gobierno. ¿Por qué? Porque ella quiere limpiar la imagen de su padre", aseguró Gladys Silva, un ama de casa de 56 años, durante el festejo anticipado del domingo.

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Sánchez, de 57 años, congresista y exministro de Castillo, reivindicó al expresidente. En señal de lealtad, lleva el sombrero campesino que él le regaló, prometió indultarlo, y lo visitó el domingo en la cárcel.

"Queremos un cambio porque estamos cansados de la corrupción, del fujimorismo que maneja al país como su chacra (hacienda)", dijo Marlene Veramendi, de 46 años, en la otra celebración por adelantado.

La votación, a la que estuvieron convocados 27 millones de electores, transcurrió sin incidentes a diferencia de la caótica primera ronda de abril.

"Débil legitimidad"

Keiko, como llaman a Fujimori, prometió "orden" y prosperidad, y advirtió del peligro del "comunismo".

Sánchez moderó su discurso de "cambio radical", se distanció de los ultranacionalistas, y dijo a la AFP que quiere una relación "respetuosa" con Washington.

El izquierdista acusa a Fujimori de ser parte de la "dictadura" del poderoso Congreso -donde ella tiene influencia- que derriba presidentes.

Sin afectar el balotaje, un juez envió a juicio a Sánchez por presuntas anomalías financieras en su partido. Si gana tendría inmunidad, pero quedaría vulnerable ante un parlamento inclinado a la derecha.

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"El ganador tendrá a la mitad del país en contra y una débil legitimidad" por lo que, sin mayoría legislativa, deberá "construir una coalición para gobernar", dijo a la AFP el politólogo Paulo Vilca.

El 28 de julio el vencedor sustituirá al presidente interino José María Balcázar para un mandato de cinco años.

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